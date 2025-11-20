Resident Evil: Survival Unit når én million nedlastinger to dager etter lansering

Redaktør Aniplex kunngjorde nettopp for noen øyeblikk siden at mobiltittelen utviklet av Capcom og JoyCity Corporation, Resident Evil: Survival Unit, har nådd en million kumulative nedlastinger. En ganske overraskende milepæl, med tanke på at spillet ble utgitt for bare to dager siden, 18. november.

Det ser imidlertid ut til at støtten til Resident Evil selv i denne eksklusive mobilversjonen er på et rekordhøyt nivå, ettersom spillet fortsatt er det bestselgende produktet på App Store i 15 territorier, inkludert Japan, Tyskland og Storbritannia, og på andreplass i USA.

For å feire denne milepælen vil alle spillere motta en spesiell belønning i spillet. Ved å skrive inn kampanjekoden "1M SURVIVORS" på det offisielle nettstedet for innløsning av kampanjekoder, vil spillerne kunne løse inn belønningen sin. Se den offisielle nettsiden for detaljert informasjon om belønningselementene.

