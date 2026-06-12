Resident Evil Veronica har nådd en million ønskelister etter bare én uke

Helt siden remaken av Resident Evil 3 ble utgitt, har fans håpet på en oppgradering av Dreamcast-klassikeren Resident Evil – Code: Veronica. På den tiden valgte Capcom i stedet å satse på Resident Evil 4 (noe svært få var misfornøyde med), men etter måneder med rykter ble det bekreftet forrige uke at Capcom har lyttet.

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Den neste nyinnspillingen har den enkle tittelen « Resident Evil Veronica » og er planlagt utgitt i 2027. Nå leverer Capcom et svært tydelig bevis på hvor etterlengtet «Code: Veronica» faktisk har vært, ved å opplyse på Bluesky at den allerede har nådd én million oppføringer på ønskelister – bare én uke etter at den ble annonsert.

Dette kan sammenlignes med den enormt suksessrike og bestselgende Resident Evil Requiem, som i fjor brukte tre uker på å oppnå det Resident Evil Veronica klarte på en tredjedel av tiden.

Mye tyder altså på at det tilsynelatende uovervinnelige Capcom er på vei mot nok en stor suksess.