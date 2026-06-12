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Resident Evil Veronica

Resident Evil Veronica har nådd en million ønskelister etter bare én uke

Dette er mer enn dobbelt så raskt som den siste hovedutgivelsen i den langvarige skrekk-serien, Resident Evil Requiem.

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Helt siden remaken av Resident Evil 3 ble utgitt, har fans håpet på en oppgradering av Dreamcast-klassikeren Resident Evil – Code: Veronica. På den tiden valgte Capcom i stedet å satse på Resident Evil 4 (noe svært få var misfornøyde med), men etter måneder med rykter ble det bekreftet forrige uke at Capcom har lyttet.

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Den neste nyinnspillingen har den enkle tittelen « Resident Evil Veronica » og er planlagt utgitt i 2027. Nå leverer Capcom et svært tydelig bevis på hvor etterlengtet «Code: Veronica» faktisk har vært, ved å opplyse på Bluesky at den allerede har nådd én million oppføringer på ønskelister – bare én uke etter at den ble annonsert.

Dette kan sammenlignes med den enormt suksessrike og bestselgende Resident Evil Requiem, som i fjor brukte tre uker på å oppnå det Resident Evil Veronica klarte på en tredjedel av tiden.

Mye tyder altså på at det tilsynelatende uovervinnelige Capcom er på vei mot nok en stor suksess.

Resident Evil Veronica

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