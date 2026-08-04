Resident Evil Veronica har passert 2 millioner ønskelister

Resident Evil Veronica Spillet ble annonsert under Summer Game Fest tidligere i år og er foreløpig planlagt for utgivelse på Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 og PC i 2027.

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Capcom har nå avslørt på X at spillet har blitt lagt til på ønskelisten mer enn to millioner ganger på tvers av alle plattformer. Det ser ut til at spillerne ser frem til Capcoms nyeste remake med stor forventning.

Resident Evil Veronica Det er en nyutgivelse av «Resident Evil: Code: Veronica», som opprinnelig ble lansert for Sega Dreamcast i 2000. På den tiden markerte det et betydelig teknisk skifte for serien.

Det er fortsatt ingen eksakt utgivelsesdato for « Resident Evil Veronica, og Capcom har kun bekreftet at spillet foreløpig er planlagt å lanseres en gang i 2027.