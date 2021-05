Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Etter det beryktede Resident Evil 6 skjønte Capcom at noe måtte gjøres med den populære spillserien. Resident Evil hadde rett og slett blitt for actionfylt, og tok for seg altfor overdrevne, og ikke minst cheesy historiesekvenser. I 2017 slapp Capcom Resident Evil 7: Biohazard, et spill som skulle være starten på det mange så på som en gjenfødsel av Resident Evil-serien. Plutselig spilte man som en helt ukjent karakter på jakt etter kona si på en skummel herregård dypt inn i Louisianas sumper. Spillet er gjort i førstepersonsperspektiv, og hadde helt klart et sterkt fokus på å få ekte skrekk tilbake i Resident Evil-serien. I tillegg til dette er Resident Evil 7: Biohazard et spill som fint kan stå på egne ben. Det foregår i samme univers som resten av serien, men dette er en mye mer intim og personlig historie for spillets protagonist, Ethan Winters. Suksessen til Resident Evil 7: Biohazard førte også til remakes av Resident Evil 2 og Resident Evil 3, og disse har blitt braksuksesser som igjen har gjort Resident Evil til en særdeles sterk merkevare. Det ble starten på en slags ny gullalder for serien. Nå står altså oppfølgeren til Resident Evil 7: Biohazard for tur, Resident Evil Village.

Man spiller nok en gang som Ethan Winters, noe som kom overraskende på undertegnede da spillet ble avslørt. Resident Evil 7: Biohazard fikk Ethan til å virke som en relativt vanlig person som ble kastet inn i et mareritt. Da virket det naturlig for meg at hans historie var en såkalt «one-off», og at vi i neste spill ville få spille som en ny hovedperson, eller en av de gamle heltene spillserien er så kjent for. Men neida. Resident Evil er ikke ferdig med Ethan Winters riktig enda. En hendelse som involverer Chris Redfield sender Ethan inn i et nytt mareritt. Ethan befinner seg omsider alene i en snødekt landsby med et digert slott i det fjerne og tusen spørsmål om hvordan han havnet der og hvorfor...

Ethan Winters har i denne omgang fått en god del mer dialog, og det skjer generelt mer i Resident Evil Village enn i forgjengeren. Det er flere karakterer man forholder seg til, og stemmeskuespillet er stort sett godt. Ethan selv er derimot veldig opp og ned. Han er oftest god, men mye av dialogen kan virke litt keitete og merkelig. Historien kan til tider gå litt over styr, og jeg føler at kanskje Capcom er på vei tilbake til den litt mer «cheesy» fortellerstilen. Det er ikke helt Resident Evil 6-nivå. LANGT ifra. Jeg ser derimot tendensen til at de etter å ha tonet det ned fra og med Resident Evil 7: Biohazard kanskje skal bygge det veldig opp igjen med Village og mest sannsynlig enda litt mer i en oppfølger. Jeg for min del er fan av begge verdener, og Resident Evil skal jo være litt «crazy» også, ikke bare skummelt. Vi får se hva fremtiden bringer.

Noe av det første som slår meg er hvor sinnsykt vakkert dette spillet er, spesielt innendørs og i huler. Landsbyen er full av små hytter og hus, med svært detaljerte møbler og inventar. Lys fra fakler og oljelamper treffer de eldgamle treveggene med en såpass høy detaljrikdom at jeg blir stående og stirre store deler av min gjennomspilling. Dette spillet drar full nytte av PS5 sine krefter, og jeg tar rett og slett av meg hatten for hvor lekkert det ser ut. Når alt flyter i herlige 60 bilder i sekundet attpåtil blir opplevelsen noe helt magisk. Dette er da uten ray tracing dessverre, som kun kan skrus på ved at bildefrekvensen blir senket til 45 bilder i sekundet. Jeg har testet begge deler, og faktisk er 45 bilder i sekundet greiere enn jeg hadde forventet. Spillet ser utrolig lekkert ut, uansett om du velger ray tracing eller ikke. Lyden er også helt i toppsjiktet. Stemningen i landsbyen er til å ta og føle på, med vinden som blafrer, flisete tredører som slås opp og igjen, og de øyeblikkene det egentlig er altfor stille. Vandringen i den gufne landsbyen gjør at man biter tenna sammen, og gjør seg klar for at nattens skapninger ligger på lur og venter.

Resident Evil Village er som forgjengeren et førstepersonsspill, dette gjør at man kommer veldig tett på det som skjer. Det vil være de som foretrekker Resident Evil-spill med tredjepersonsperspektiv, men jeg merker at for et skrekkspill er førsteperson mer effektivt. Det funket bra for Resident Evil 7: Biohazard, og det funker bra her også. Denne gangen er det mer enn bare gjørmemonstre å være redd for óg. Landsbyen er fylt med alskens mørke skapninger, som lycans, varulver og ghouls. Det er viktig å utforske hver krik og krok slik at man får med seg det som er av loot. Ammo er en begrenset ressurs, og det blir dermed litt ekstra skummelt når mange av fiendene krever ganske mange skudd før de går ned for telling. Hodeskudd blir viktig, og det kan til tider være krevende siden mange fiender liker å hoppe fra side til side. Det har derimot ikke vært noe stort problem å hamle opp med fiender i spillet. Jeg har spilt på standard vanskelighetsgrad, og føler at spillet kanskje er hakket for lett helt til siste tredjedel.

Skytingen føles bra, og det tar ikke lang tid før man er utstyrt med både skarpskyterrifle og hagle i kjent Resident Evil-stil. Man blir kjent med den mystiske Duke, en diger mann som stort sett er å finne i vogna si. I tillegg til å bli en slags følgesvenn og rådgiver for Ethan, er han også tilgjengelig for oppgradering av våpen. Oppgraderinger var noe jeg hadde sett veldig frem til, siden dette var noe av det beste med det spillet mange mener er høydepunktet i serien (inkludert meg selv), nemlig Resident Evil 4. Man samler penger kalt Lei gjennom både utforsking og når man knerter fiender. Dermed har man mer insentiv for å drepe fiender utenom bare å bli kvitt de. Noe som jeg synes har vært et smart valg. Pengene kan brukes på diverse oppgraderinger av våpen, og andre varer som førstehjelpflasker, ammo og lignende (som man også kan lage selv med diverse komponenter man finner i verdenen). Dette er dog begrenset i antall, og fylles bare opp et knippe ganger i en gjennomspilling. Det selges også våpenmodifikasjoner som man egentlig bare kan kalle en slags annen form for våpenoppgradering. Duke selger kun noen få av disse. De aller grommeste må man finne selv i verdenen gjennom utforsking og å løse gåter.

Jeg er egentlig en smule skuffet over selve våpenoppraderingsaspektet i spillet. Det merkes at de prøver å få til det samme som Resident Evil 4 gjorde, men oppgraderingene er sjeldent betydelige nok. Å senke ladetiden på pistolen fra 1,8 til 1,7 sekunder for samme sum det koster å kjøpe fem førstehjelpflasker føles liksom ikke så voldsomt verdt investeringen. Dessverre er de fleste oppgraderinger bare ørsmå som nettop denne. Jeg vil også nevne inventory-systemet i spillet (som for øvrig også er hentet fra Resident Evil 4) hvor man legger våpen, ammo og diverse i et slags rutenett. Dette var en god idé å bringe tilbake, men det betyr ingenting, for man trenger aldri å se på det i det hele tatt. Det er rett og slett for god plass, og for få ting man har med seg til enhver tid. I tillegg kan man bære uendelig med nøkkelgjenstander og skatter. Dette synes jeg er en bortkastet mulighet til å gi spilleren noen tøffe valg, hvor man kanskje må ofre noe ammo for å få plukke opp en skatt og vice versa. Hele inventory-systemet blir i bunn og grunn borte, fordi man alltid kan plukke opp ting uten konsekvenser. Jeg vil også nevne at det er altfor lite å faktisk bruke penger på i spillet. Jeg var steinrik mot midten av historien, men det var ingenting jeg ville kjøpe. Ikke før i siste tredjedel ble det låst opp en del nye ting som faktisk var interessante å kjøpe med min enorme rikdom.

Den årvåkne blir sterkt belønnet i Resident Evil Village. Det er skatter skjult i alle mulige kriker og kroker. Det er til og med skjult noen edelstener i veggene og taket på enkelte steder, nok en inspirasjon fra Resident Evil 4. Man har et digert kart som enkelt viser hvor man har vært og hvilke hus/rom man ikke har gjennomsøkt for fullt enda. Det er dermed lett å holde styr på hvor man burde ta en ekstra titt. I løpet av spillet får man tilgang til nye redskaper som kan åpne steder som tidligere var låst. Det er ofte her man finner de fineste skattene, og Duke vil mer enn gjerne kjøpe de av deg. Det finnes også diverse dyr man kan drepe og selge til Duke for at han skal lage et måltid. Disse måltidene kan gi deg permanent høyere helsemeter, raskere bevegelighet etc. Men det er et satt antall dyr i landsbyen, og de knertes som regel ganske lett. De føles egentlig mer som bare enda en ting man samler på og krysser av på en liste. Helt greit det, men jeg skjønner ikke hvorfor disse oppgraderingene ikke bare kunne vært noe man fant i verdenen i stedet. Det at de er dyr har ikke særlig mye å si, i forhold til andre funn man gjør.

Selv om promoteringen (og ikke minst fansen) av spillet nesten kan tyde på at alt handler om kun Lady Dimitrescu, så byr Resident Evil Village på en hel bråte nye karakterer og bosser å bryne seg på. Dimitrescu er bare en av mange, og jeg er svært imponert over variasjonen Capcom bringer her. Bosskampene kan bli spesielt gufne fordi man spiller i førstepersonsperspektiv, som fører til at man ofte ikke kan se bossen mens man febrilsk løper for å komme seg i sikkerhet. Et aspekt jeg bare synes er kult, fordi det kler et skrekkspill såpass godt. Man skal ikke føle seg FOR trygg heller.

Kartet i Resident Evil Village er stort, og hvert hjørne føles som noe helt nytt. Man blir kastet fra det ene gudsforlatte stedet til det neste, og kvaliteten holder seg på topp hele veien. Det bys på storslagne bosskamper jeg sent vil glemme. Med en lengde på i underkant av elleve timer (jeg utforsket kartet fullstendig og fant alle skattene) er kanskje ikke Resident Evil Village så voldsomt langt som mange ser for seg, men det trenger det ikke være heller. De elleve timene er nemlig såpass tettpakket med kvalitet at jeg tror de færreste blir særlig skuffet. Spillet vet når det skal være skummelt, når det skal være action og når man trenger en pust i bakken med litt puslespill og utforsking. Det er også Mercenaries-modus å bryne seg på når historien er unnagjort. Dette er ikke en modus jeg personlig er så voldsomt fan av, men det er enkelt og greit en modus hvor man skal drepe et visst antall fiender i et lukket område på kortest mulig tid. Her er det også om å gjøre å få best mulig score, og kjempe om å komme høyest på poengtavlene. Det er dog tilsynelatende kun ett kart tilgengelig i skrivende stund.

Det er såpass mye bra innhold her, og jeg må si at sluttpartiet i historien virkelig er noe for seg selv. Mye av det beste spillet har å by på kan jeg ikke snakke om i det hele tatt, men det har tatt pusten fra meg. Dette spillet er så mye mer enn det lille vi har fått se i trailere, og de trailerne har jo ikke vært noe annet enn fantastiske de heller. Jeg kan nesten ikke vente på oppfølgeren, som dessverre sikkert er flere år unna. Er du fan av skrekkspill og/eller Resident Evil-serien er Resident Evil Village et spill du absolutt må få med deg. Jeg har gitt litt kritikk til en del aspekter i denne anmeldelsen, men jeg kan forsikre om at dette kommer av kjærlighet til serien og småpirk fra en med høye forventinger. Dette har uansett lite å si når det som er bra er såpass bra som det er, og trekker spillet opp til et helhetsinntrykk som rett og slett er fantastisk. Resident Evil sin nye gullalder er ikke over enda.