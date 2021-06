Resident Evil Village bekrefter utvidelser og multiplayer-måned

Resident Evil 7: Biohazard fikk et par utvidelser etter lansering, så de fleste hadde forhåpninger at det nyeste spillet ville få det etter hvert også. Derfor var det nok i alle fall noen som er fornøyde med kveldens Capcom-sending.

For selv om mesteparten av Resident Evil Village-delen av sendingen ble brukt til å minne folk på at spillet er ute fikk vi også en bekreftelse på at arbeidet med utvidelser har startet. Noe mer enn det fikk vi uansett ikke vite, så bare tiden vil vise om tilbakemeldingene har ført til at utvidelsene vil fokusere på høye vampyrdamer eller ei.

Det japanske selskapet kan også avsløre at Resident Evil Re:Verse, multiplayerendelen av Village som også kan skaffes separat, vil lanseres en gang neste måned. En eksakt dato kommer "snart".