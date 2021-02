Resident Evil Village blir mye større enn Resident Evil 7: Biohazard

Du ser på Annonser

For noen år siden fikk Resident Evil 7: Biohazard mange, mange flotte ord med på veien, og klarte å fungere som en sunn reboot for serien, en reboot som nå blir fulgt opp med det kommende Resident Evil Village. Men selv om 7'ern ble godt mottatt, så var det ikke et særlig stort spill størrelsesmessig, men det endres med etterfølgeren.

I et intervju med Official PlayStation Magazine (via PSU) forteller Capcoms Peter Fabiano at Village blir "mye større" enn forgjengeren.

"I'll just say it's much larger than what players experienced in Resident Evil VII: Biohazard."

Det later også til at Village har en mer åpen verden, og byr på en hel landsby å utforske. Nøyaktig hvor mye større det blir vites selvsagt ikke, og det finnes enda ikke et timeestimat på hele opplevelsen.