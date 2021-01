Resident Evil Village får fet samlerutgave som inkluderer en dyr frakk

Du ser på Annonser

Det er absolutt ikke noe nytt at utgivere lager store Collector's Edition-utgaver av deres mest etterlengtede spill. Call of Duty-serien har eksempelvis tilbudt en nattkikkert og en fjernstyrt bil, for ikke å glemme en drone. Hvis du dog gleder deg til Resident Evil Village, og virkelig, som i virkelig elsker Chris Redfield, så kan du kle deg med han med hans frakk.

Capcom har presentert en større Collector's Editionutgave av Village, hvor du blant annet får en statue av Chris Redfield, en kasse fylt med ting, et kort og også frakken han har på seg i spillet.

"Replica coat "Buttonless chester coat Chris Redfield Ver." A replica of the coat worn by the veteran hero "Chris Redfield" who made a shocking appearance in this work has been commercialized under thorough development supervision."

Det er sånn Capcom beskriver frakken. Og prisen? Den er 192,500 yen, eller cirka 15 900 norske kroner.

Fikk du lyst på denne?