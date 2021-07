Resident Evil Village får FSR-støtte

Resident Evil Village har blitt en stor suksess for Capcom, og spillet passerte nylig 4,5 millioner solgte eksemplarer. Ennå er det kun halvveis til det totale salgstallet for Resident Evil 7: Biohazard, men fortsetter Capcom deres solide post-launch-arbeid er det liten tvil om at det vil overgå forrige kapittel.

Den seneste tilføyelsen til spillet har nettopp blitt avslørt på Twitter, og den er eksklusiv til PC. Den nyeste oppdateringen har nemlig tilføyd støtte av AMDs FSR-teknologi, hvis fulle navn er Fidelity FX Super Resolution:

"FidelityFX Super Resolution (FSR) from AMD is now supported. FSR supports higher frame rates on PC for an improved gaming experience," skriver Capcom.

Utover å tilføye støtte av AMDs oppskaleringsteknologi justerer den nye oppdateringen også på spillets DRM (levert av østerrikske Denuvo), som har gitt problemer med ytelsen på PC.

Utover tekniske forbedringer og justeringer jobber Capcom også på ny DLC til det populære spillet.