Resident Evil Village hadde store problemer før lansering

Selv om en gjennomsnittlig spillinteressert nok ikke vet særlig mye om hvordan spillene lages kan de fleste forstå at det ikke er en lett jobb. Dette til tross for at mange store og små studioer stadig prøver å holde problemer og de vanskeligste aspektene skjult for omverden. Derfor er det ekstra kult når noen av de største faktisk er litt mer ærlige enn vanlig.

Dette har vi nå fått et eksempel på i den nyeste minidokumentaren fra Capcom hvor flere av utviklerne forteller at Resident Evil Village hadde store problemer relativt kort tid før lansering. Med det testerne mente var et dårlig kampsystem, altfor mange og aggressive fiender, for lite ammunisjon og mer. Derfor måtte ermene virkelig brettes opp da utviklerne kom tilbake til kontoret etter de strengeste pandemitiltakene i Japan.