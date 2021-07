Resident Evil Village har solgt over 4,5 millioner eksemplarer

Capcom meddeler via Resident Evils offisielle Twitter-konto at Resident Evil Village, det seneste tilskuddet i serien, nå har solgt over 4,5 millioner eksemplarer (både digitale og fysiske salg er med i regnestykket). I slutten av mai hadde det nådd fire millioner eksemplarer og har altså økt med ytterligere en halv million på en måned.

Det er ingen tvil om at dette er på vei til å bli en meget stor suksess for Capcom ettersom spillet bare er to måneder gammelt og har fortsatt å vokse i et raskt tempo. Har du ikke gjort det ennå kan du lese Peters anmeldelse her, om du er nysgjerrig på spillet.