Resident Evil Village har solgt over fire millioner eksemplarer

Selv om en gjennomsnittlig spillinteressert nok ikke vet særlig mye om hvordan spillene lages kan de fleste forstå at det ikke er en lett jobb. Dette til tross for at...

Resident Evil Village har allerede solgt over tre millioner eksemplarer

den 11 mai 2021 klokken 12:30 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

2021 har allerede vist seg å være et fantastisk år for Capcom. Tidligere ble det kjent at det foreløpig Switch-eksklusive Monster Hunter Rise har solgt over seks...