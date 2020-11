Resident Evil Village kjører i dynamisk 4K med ray tracing på PS5

Du ser på Annonser

Neste generasjons konsoller byr på muligheten til 4K-oppløsning med 60fps, men det er selvfølgelige ikke mulig i absolutt alle spill.

Nå vet vi hva vi kan forvente av Resident Evil Village på Sonys kommende konsoll, for Capcom meddeler nemlig at det kjører i dynamisk 4K med ray tracing på PlayStation 5. De nevner ingenting om bildeoppdateringen, men vi mistenker at den ligger på 30fps.

Dette fremgår via spillets produktside, hvor det står følgende:

"Stunning visuals: Explore Resident Evil Village's beautiful yet terrifying vistas and locales in 4K* with Ray Tracing.

Fast loading: Instantly pick up right where you left off with almost no load times, thanks to the power of the PS5 console's ultra-high speed SSD.

Adaptive triggers: Feel the weight and pull of weapon triggers for an even more immersive experience.

Haptic feedback: Simulate the feeling of firing a real gun with haptic feedback.

Tempest 3D AudioTech on compatible headphones: Surround yourself with the carefully crafted music and sounds of survival horror in Resident Evil Village. 3D Audio enhances the experience by making you feel the hair-raising sounds coming from every direction.

*Dynamic 4K and HDR require a compatible 4K & HDR compatible TV or display."

Du kan se den seneste traileren nedenfor. Hadde du håpet på ekte 4K eller duger det med dynamisk?