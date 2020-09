Resident Evil Village kommer kanskje til PS4 og Xbox One også

Du ser på Annonser

Nylig gikk det rykter om at Resident Evil Village vil slippes til den nåværende generasjonen av konsoller også, og det viser seg at dette kan stemme. Under Tokyo Game Show bekreftet Capcom at de ser på mulighetene for å bringe Resident Evil Village til PlayStation 4 og Xbox One også (tidligere annonsert til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X). Men de snakket også om utfordringene med å få spillet til å prestere godt på begge disse konsollene, som faktisk er sju år gamle nå. Forhåpentligvis lykkes de med å få det til, for det er nok mange som ikke er helt klare for å oppgradere til nyere konsoller helt enda.

Håper du det slippes til dagens konsoller?