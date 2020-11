Resident Evil Village planlegger tydeligvis lansering i april

Du ser på Annonser

For noen uker siden bekreftet Capcom at de hadde blitt utsatt for et hackeangrep, og nå har informasjonen disse personene fant begynte å spre seg på internett. Deriblant litt om Resident Evil Village.

Siden undertegnede ikke liker å promotere ulovlige handlinger deler jeg ikke de ulike filene her, men nøyer meg med å si at de blant annet hevder Resident Evil Village vil lanseres i april om alt går som planlagt. Før den tid skal det, som tilfellet også var med Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 og Resident Evil 3, komme en demo. Begge disse tingene kan selvsagt endre seg. Covid-19 kan selvsagt gjøre at ting tar lenger tid eller kanskje Capcom endrer strategi som følge av lekkasjen. Tiden får vise, men det virker i alle fall klart at vi slipper å vente så altfor lenge på varulver og lignende.