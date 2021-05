Resident Evil Village setter ny rekord for serien på Steam

Du ser på Annonser

Kjøpte og spilte du Resident Evil Village på Steam i helgen? Det var du i så fall ikke alene om, ettersom det faktisk lyktes i å få mer enn 100 000 samtidige spillere ifølge Steam DB, noe ingen spill i serien noensinne har gjort tidligere.

Dette bemerkes av analytikeren Benji-Sales som skriver følgende på Twitter:

"Resident Evil 8 Village is the first Resident Evil game ever to surpass over 100,000+ peak concurrent players on Steam

It's also 25k+ players higher than the previous franchise record set by Resident Evil 2 Remake

Looking like yet another highly successful launch for Capcom"

Hva synes du selv om Resident Evil Village?