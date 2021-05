Resident Evil Village starter meget bra og topper de britiske salgslistene

Du ser på Annonser

I og med at Resident Evil Village allerede har solgt over tre millioner eksemplarer (til butkk) og slått rekord for serien på Steam, kom det overhodet ikke som noen overraskelse at det befinner seg på toppen av de britiske salgslistene (fysiske spill) denne uka. Spillet har visst hatt den nest største lanseringen for fysiske spill i år, og ligger kun bak Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Det er også den tredje største PS5-lanseringen i Storbritannia så langt (Assassin's Creed Valhalla og Spider-Man: Miles Morales hadde en sterkere start da de ble lansert tilbake i november). Uansett er dette meget imponerende for et skrekkspill.

Du kan ta en kikk på ukas topp ti nedenfor:



Resident Evil: Village

New Pokémon Snap

FIFA 21

Mario Kart 8: Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft (Switch)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury5

Grand Theft Auto

Ring Fit Adventure

Call of Duty: Black Ops Cold War



