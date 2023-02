Resident Evil Village viser nye muligheter og funksjoner i PlayStation VR2-trailer

HQ

Resident Evil 7: Biohazard har vært en stor suksess i virtuell virkelighet, så det var ikke spesielt overraskende da Capcom bekreftet at Resident Evil Villages gratis PlayStation VR2-oppdatering vil lanseres samme dag som Sonys nye headset, den 22.februar Den nye traileren for denne får det til å virke som om vi kan forvente en ny godbit.

Dagens trailer viser ikke bare hvordan noen av Resident Evil Villages mest minneverdige øyeblikk vil bli forbedret med PS VR2, men fremhever også noen av de nye funksjonene som kommer med oppdateringen. Eksempler på sistnevnte inkluderer å kunne se på kartet i sanntid, bruke to våpen og/eller lommelykten samtidig, å kunne slå ting, inspisere gjenstander utenfor menyer og til og med en skytebane for å øve øyehåndskoordinasjonen din. Det hele virker ganske kult, så kremen Lady Dimitrescus kake er at en demo for PlayStation VR2-modusen også blir tilgjengelig neste onsdag, i tilfelle du ikke har kjøpt dette veldig gode spillet allerede.