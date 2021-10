Resident Evil: Welcome to Raccoon City-traileren er her

HQ

I august fikk vi de første bildene fra Johannes Roberts sin Resident Evil: Welcome to Raccoon City, så med tanke på at filmen har premiere i november begynte mange av oss å forvente den første traileren i nærmeste fremtid. Nå er den endelig her.

Traileren gjør det fullstendig klart Resident Evil: Welcome to Raccoon City vil være langt mer tro til spillene enn Paul W.S. Anderson sine, for her venter både herregården, politistasjonen og noen scener som mange Resident Evil-fans vil kjenne igjen.