Resident Evil Zero Remake og filmatisering ryktes å være på vei

Det ser ut til at Capcom har store planer for det nå nesten 30 år gamle Resident Evil Zero, ettersom den beryktede Resident Evil -innsideren DuskGolem hevder at både en nyinnspilling av spillet og en filmatisering er under arbeid. Screen Gems og Constantin Films, som har filmrettighetene, skal ha vært i kontakt med Zach Cregger, kjent for den utmerkede Barbarian, for å høre om han er interessert i å regissere.

Når det gjelder nyinnspillingen av spillet, er det flere viktige kilder som antyder at det planlegges for Switch 2, og kan til og med være en tidsbestemt eksklusiv tittel for plattformen. Selvfølgelig bør vi ta det hele med en klype salt, men med tanke på at vi nærmer oss spillets 30-årsjubileum, ville det ikke være helt ulogisk for Capcom å ha noe stort på vei for å feire.

Hva er dine favorittminner fra Resident Evil Zero?