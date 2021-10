Resident Evil-brettspill på Kickstarter nådde målet umiddelbart

HQ

Capcom og Steamforged Games har igjen gått sammen for å levere et brettspill basert på Resident Evil, denne gangen for å feire seriens 25-årsjubileum. Det skal finansieres via Kickstarter, og nådde faktisk målet sitt på 100 000 pund nesten umiddelbart. I skrivende stund har det allerede nådd 750 000 pund, og stiger veldig raskt.

Spillet er basert på det originale Resident Evil og utspiller seg i Spencer Mansion, der en til fire S.T.A.R.S.-medlemmer (Chris Redfield og Jill Valentine er naturligvis med) går inn for å overleve litt skrekk og gru sammen.

Surf over til lenken ovenfor for å sjekke det ut og eventuelt sikre deg et eget eksemplar hvis det er noe for deg. Mange delmål har allerede blitt oppnådd, så det kommer til å bli en ganske fet pakke. Du finner også en kort presentasjonsvideo øverst.