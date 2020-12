Resident Evil-filmen er ferdig

Du ser på Annonser

Tidligere denne måneden skrev jeg om at Constantin Film hadde endret hjemmesiden sin til å hevde at den nye Resident Evil-filmen ville komme i september, og man kan trygt si at de er godt på vei til å klare det målet.

Nå har nemlig Resident Evil sin Twitterkonto annonsert at innspillingen av Johannes Roberts sin Resident Evil er ferdig, så forhåpentligvis får vi noen offisielle bilder og trailere på nyåret.