Resident Evil-filmen kommer tilsynelatende i september

Tidligere i år bekreftet Capcom og Constantin Film at de har startet arbeidet med en ny live action-film i Resident Evil-universet, og at 47 Meters Down-regissøren Johannes Roberts håpet å ha sluttresultatet klart allerede neste år. Det virker som om han vil klare dette.

Constantin Film har nemlig oppdatert hjemmesiden sin ved å blant annet annet stadfeste at det som foreløpig bare kalles Resident Evil - Reboot vil komme på kinoer den 9. september neste år. Nå skal det selvsagt nevnes at en drøss med filmer stadig utsettes som følge av produksjonsproblemer i disse dager, men at de annonserer dette nå tyder i alle fall på at ting går bra foreløpig.