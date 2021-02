Resident Evil-serien har solgt 107 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Spør man hardkokte Resident Evil-fans, så har serien hatt none mørke år, hvor kvaliteten av kapitlene har vært veldig varierende. Felles har det dog alltid vært for seriens diverse spill at de har solgt solid verden over. Det har særlig vært tilfellet de siste årene, med Resident Evil 7 og remakene av 2 og 3.

Nylig fremla Capcom deres finansresultater, og her fremgår det at Resident Evil-serien nå har passert hele 107 millioner solgte eksemplarer.

Capcom har altså hatt stor vekst i det siste, og overskuddet har steget med hele 32,2% sammenliknet med i fjor.