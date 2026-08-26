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Gjennom ren viljestyrke og hardt arbeid har Asobo Studio oppnådd anerkjennelse for sine spill. På den ene siden for den utrolige simuleringsopplevelsen som Microsoft Flight Simulator-serien byr på, og på den andre siden for den mørke og rå historien om et søskenpar som prøver å overleve en overnaturlig konspirasjon i middelalderen i A Plague Tale-serien. Deres første del, «Innocence», fortalte historien om de unge søsknene Hugo og Amicia De Rune, der den eldre søsteren prøver å beskytte broren sin mot en blodsykdom, Macula, som, samtidig som den gradvis frarøver ham livet, også gir ham merkelige krefter til å kontrollere rotter. Et spill med sterkt fokus på historien og, fremfor alt, på stealth, men det er mye mer enn det.

«Requiem», oppfølgeren fra 2022, fortsatte den reisen og tilførte litt action til spillopplevelsen, selv om stealth forble et sentralt element. Historien om De Rune-familien kom til en slutt (noe jeg selvsagt ikke skal gå inn på her), men i den oppfølgeren møtte vi også en karakter som var avgjørende for søskenparets skjebne, og som også bar på sine egne hemmeligheter: Sophia, piratkapteinen på Rascasse, også kjent som «Sjøens skorpion».

Sophia spilte en svært viktig rolle i «Requiem», men utviklerne og publikum likte henne så godt at de, etter å ha fullført utviklingen av den andre delen, begynte å se for seg et eventyr viet til henne, i form av en prequel. Det er der vi nå befinner oss: « Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Grunnen til at jeg har gått så detaljert inn på de to første delene før jeg kommer til kjernen i denne, er at selv om karakteren Sophia og visse elementer som «The Stain» fortsatt er til stede her, er dette spillet en spin-off i en annen sjanger enn «Innocence» og «Requiem». I hvert fall på papiret. Femten år før De Runes begav seg ut på sin reise gjennom det pestherjede Frankrike, var Sophia en ung plyndrer i sin avdøde fars gjeng nær byen Venezia.

På grunn av en skjebnens spøk, men også på grunn av sin egen blodsykdom, blir Sophia tvunget til å flykte sammen med venninnen Leni fra sin tidligere gjeng og begir seg ut på en desperat søken etter svar om seg selv på Minotaurens øy, der hennes opplevelser flettes sammen med dem til en gammel minoisk kriger ved navn Theseus. Bare ved å nøste opp i hemmelighetene sine og ligge ett skritt foran sin tidligere gjeng og de venetianske soldatene, vil hun kunne oppdage sannheten om sin opprinnelse og sin skjebne i livet.

Her er Sophia faktisk en smidig kriger i sin beste alder og klar for action. « Resonance: A Plague Tale Legacy fremstår i store deler av de første kapitlene som et action-eventyr- og utforskingsspill med en generøs porsjon gåter, som brukes både for å komme videre og for å skaffe et bredt utvalg av samleobjekter og ulike våpen til heltinnen. Det minnet meg umiddelbart om Uncharted 4 når det gjelder nivåstruktur, med klart definerte, lineære seksjoner ispedd mindre, mer åpne områder å utforske og avdekke hemmeligheter i. Både omgivelsene i røvernes tilholdssted og i Venezia er noe dempede, men så snart vi når den solfylte stranden på Minotaurens øy, utstråler spillet sin egen unike personlighet og sjarm, med vakre og kunstnerisk livlige landskap.

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Oppgavene er basert på lysspill og refleksjoner i speil, et sentralt element som, etter hvert som handlingen utspiller seg, også vil få større betydning i historien. Ingen av dem er spesielt vanskelige å løse, for i tillegg til å føre en notatbok med ledetråder der du noterer hvert lille skritt fremover du tar, er praktisk talt alle avhengige av observasjon i selve rommet eller det lille området der døren du må åpne, befinner seg. Det spillet mangler i vanskelighetsgrad, kompenserer det mer enn godt for med mangfoldet og mengden av gåter, som er svært generøs.

Som actionspill fungerer det ganske bra, men forvent ikke noen uttømmende dybde i kampene. I tillegg til vanlige og ladede angrep kan Sophia dukke unna og parere før hun lander kritiske treff, og dermed utnytte sine styrker. Hun kan også bruke gjenstander hun kaster og sin pålitelige klatrekrok til avstandsangrep. Enkelt, men effektivt. Og etter hvert som eventyret skrider frem, blir fiendenes kombinasjonsangrep mer komplekse, men du låser også opp spesielle evner som etterligner ferdighetene til den antikke helten Theseus.

Sannheten er at når du først har blitt vant til den vekslingen mellom arena-lignende kamp og gåteløsning, passer spillet perfekt inn i min forestilling om et eventyr... men så kom mørket, og Udyret. Det var noe jeg knapt kunne nevne da jeg skrev mine første inntrykk av spillet for noen uker siden, men nå er tiden kommet for å snakke om hva « Resonance: A Plague Tale Legacy egentlig er, og svaret er et horror-action-eventyr, med vekt på «horror» fremfor action.

På et bestemt tidspunkt i historien må Sophia flykte fra et merkelig, formløst vesen, og den eneste måten å redde livet på er å være usynlig. Jeg er ikke noen stor fan av skrekk-spill, men jeg må si at selv etter å ha fullført en snik-sekvens der spenningen er så stor at én feil bevegelse betyr døden (og at man må starte spillet på nytt), har jeg funnet meg selv i å puste lettet ut på sofaen etter å ha unngått faren. Og det, mine venner, er resultatet av en utsøkt skrevet fortelling. Fra det øyeblikket Vesenet er på frifot, blir sniking en integrert del av spillet, og jeg kan forsikre dere om at dere ikke kommer til å storme inn i noe rom igjen fra det tidspunktet og utover. Plutselig tar du spillet mye mer på alvor, og du er konstant på utkikk etter et blått glimt i kanten av skjermen – et tegn på at «det» forfølger deg.

Dessverre gjenstår det fortsatt en del arbeid med Resonance når det gjelder selve spillopplevelsen. I hvert fall i PS5-versjonen jeg brukte til denne anmeldelsen, støtte jeg på noen hindringer i fremdriften fordi rekkefølgen av plattformseksjonene, eller selve scenen, virket som om den «tvang» meg til å komme meg fra punkt A til B på en helt bestemt måte, selv om det ikke var noen reell nødvendighet for det på skjermen. La meg forklare: På ulike steder vil Vesenet jage og forfølge deg, og absorbere en slags blått støv som dekker deg og som du også etterlater i kjølvannet når du beveger deg normalt. Hvis du går i huk, kan du unngå det mye lettere. Problemet oppstår når du bruker denne hukemekanikken, slik spillet har lært deg å gjøre, men samtidig vil det tvinge deg til å løpe slik at den forhåndsskrevne scenen ser mer spektakulær ut. Hvis du ikke gjør det, utspiller scenen der Vesenet fanger og dreper deg seg umiddelbart. Disse øyeblikkene (som det er flere av gjennom hele spillet) etterlot meg alltid med en svært bitter ettersmak. Fremfor alt fordi det var deler som krevde at man måtte spille gjennom et tidligere område på nytt, men spillet gir aldri på noe tidspunkt noen indikasjon på at man skal komme seg forbi dem på den måten.

Det hjelper heller ikke at en klassisk feil noen ganger tvinger deg til å avslutte spillet og laste inn lagringsfilen din på nytt fra hovedmenyen. Heldigvis hindret ingen av feilene jeg opplevde meg i å fortsette historien, men dette er ting man bør ha i bakhodet før lanseringen. En oppdatering vil være nødvendig og svært velkommen.

Selv med disse ulempene vil jeg avslutte med noe positivt om * Resonance: A Plague Tale Legacy*. Sammenhengen – både i fortellingen (med vekslingene mellom Theseus’ «fortid» og Sophias «nåtid») – henger perfekt sammen, og historien fyller også ut noen av de store ubesvarte spørsmålene som ble etterlatt av de opprinnelige A Plague Tale-spillene. Spesielt bør soundtracket nevnes, som er majestetisk selv i de øyeblikkene med ren underjordisk terror, helt frem til de mest følelsesladde scenene, samt stemmeskuespillet. Det er verdt å merke seg at den samme skuespilleren som ga Sophia stemmen i «Requiem», Anna Demetriou, også står for motion capture her, og jeg synes hun gjør en utmerket jobb.

Hvis du er en fan av «A Plague Tale», vil du finne det uunnværlig å vende tilbake til denne verdenen med « Resonance: A Plague Tale Legacy. Og for dere som kanskje ikke er like begeistret for serien eller ikke er kjent med den, gjør den mer balanserte blandingen av action og gåter det også til et svært tiltalende soloeventyr, siden du ikke trenger å kjenne serien for å nyte det. Et utmerket eventyr å ta farvel med sommeren med.