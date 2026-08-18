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Resonance: A Plague Tale Legacy, « Blood Dungeon og flere titler kommer til Game Pass

Vapor World: Over the Mind kommer også til Game Preview, mens Premium-medlemmer får flere nye spill. Denne gangen er det tre spill som lanseres på lanseringsdagen.

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Microsoft har kunngjort de nye spillene som kommer til Game Pass mot slutten av august, med de to lanseringene på lanseringsdagen, «Resonance: A Plague Tale Legacy» og «Blood Dungeon» fra skaperne av «Nidhogg», i spissen blant ni nye tilskudd til tjenesten.

19. august:


  • DAG 1 – Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (sky, konsoll, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

  • BlazBlue Entropy Effect X (sky, Xbox Series X|S, PC) – Nå også på Game Pass Premium

  • Relooted (sky, Xbox Series X|S, PC) – Nå også på Game Pass Premium

20. august:


  • Starsand Island (sky, Xbox Series X|S, PC) – Nå også på Game Pass Premium

25. august:


  • DAY 1 – Blood Dungeon (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

  • Aerial_Knight's DropShot (Sky, Xbox Series X|S, Håndholdt, PC) – Nå også på Game Pass Premium

27. august:


  • DAG 1 – Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

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