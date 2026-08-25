Resonance: A Plague Tale Legacy gir en forhåndsvisning før den kommende utgivelsen

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Det er bare noen få dager igjen før den etterlengtede « Resonance: A Plague Tale Legacy slippes. Denne spin-offen flytter fokuset fra Rune-søsknene til karakteren Sophia. Det blir et betydelig mer actionfylt eventyr, der sniking nå er erstattet av intense kamper.

Sophia begir seg ut på et mystisk eventyr, og på Gamescom Opening Night fikk vi en helt ny trailer som garantert vil gjøre oss enda mer spente på den kommende utgivelsen. « Resonance: A Plague Tale Legacy utvikles, akkurat som forgjengerne, av Asobo Studio, og slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 27. – bare to korte dager fra nå.