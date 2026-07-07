Resonance: A Plague Tale Legacy har nådd «gold»-status og er klar for lansering i slutten av august

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Med tanke på det virkelige minefeltet som september og oktober 2026 utgjør når det gjelder lanseringer av videospill, har vi aldri vært i tvil om at Asobo Studios « Resonance: A Plague Tale Legacy » ville holde seg til lanseringsvinduet i slutten av august. Men på dette området har vi nå fått en oppdatering som så godt som bekrefter lanseringsdatoen for godt.

Utvikleren har avslørt at Resonance: A Plague Tale Legacy har «gone gold» og dermed er «ferdig». «Going gold» refererer til det øyeblikket et spill er klart til å bli trykket på en plate og dermed er i en tilstand som studioet er fornøyd med å lansere det i. Siden digitale utgivelser er langt mer utbredt enn for bare ti år siden, trenger et spill naturligvis ikke å være helt ferdig når det når «gold»-status, ettersom oppdateringer og lignende kan komme på lanseringsdagen og forbedre tittelen ytterligere.

Likevel bekrefter denne nyheten så godt som sikkert lanseringsdatoen 27. august for « Resonance: A Plague Tale Legacy », og spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S. For mer om spillet, ikke gå glipp av vår nylige hands-on-forhåndsvisning.