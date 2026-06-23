Resonance: A Plague Tale Legacy - Hvert slag etterlater en smak av blod og eventyr

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Jeg husker at A Plague Tale: Innocence var et av de spillene som gir deg en klump i magen, av flere grunner. Kanskje den viktigste er at jeg alltid har oppfattet rotter som skapninger som er altfor smarte, nesten til det grusomme, og den andre er at i det spillet var sniking kjernemekanikken, ettersom du styrte en tenåringsjente, Amicia de Rune, mens hun fulgte og reddet broren sin, Hugo, i middelalderens Frankrike. Da oppfølgeren, A Plague Tale: Requiem, kom, var det fortsatt noe av den snikingen, men Amicia hadde vokst opp, og med det fulgte hennes vilje til å gjøre hva som helst for å beskytte sine nærmeste.

Hun fant også mye av den viljen hos en sentral karakter i Requiem: Sophia, kapteinen på piratskipet som også fungerte som en nærmest moderlig figur for søsknene, og som antydet at det var mye mer ved henne enn det spillet fra 2022 avslørte. « Resonance: A Plague Tale Legacy » fyller dette hullet i historien, samtidig som det beriker hele bakgrunnshistorien til Asobo Studios verk. Femten år før hendelsene i spillet tar vi nå kontroll over en ung Sophia mens hun tar skjebnen i egne hender.

Forhåndsvisningen vi fikk tilgang til, lot oss spille gjennom to mellomliggende kapitler av historien, der Sophia og en medeventyrer ved navn Leni sammen utforsker ruinene på øya Minos, der, ifølge legenden, Minotauren fra gresk mytologi en gang bodde. På øya befinner det seg også en gjeng med lovløse kalt Viper, som også ser ut til å lete etter noe blant ruinene.

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Demoen fokuserte på tre hovedaspekter. Først og fremst viste den frem den imponerende tekniske dyktigheten i «Resonance»: miljøene på den greske øya, ruinene og vegetasjonen er utformet med stor omhu og oppmerksomhet på detaljer. Og det er ikke bare modellene: det er et elegant nivådesign med flere sammenhengende ruter for å navigere i miljøet, slik at du kan nærme deg de uunngåelige møtene med fiender akkurat slik du selv ønsker. Det er også en viss grad av vertikalitet, selv om det foreløpig er begrenset til et høyt utsiktspunkt hvorfra du kan legge et bakhold for en intetanende pirat. Selv om det finnes flere måter å nå disse områdene på, er miljøet utformet i «rom» der du kan gå i kamp, finne et samleobjekt eller en puslespillbrikke, og deretter gå videre til det neste. Det finnes ingen åpne områder som sådan, noe som i dette tilfellet ser ut til å virke til spillets fordel, da det holder deg fokusert på handlingen og på å følge ledetrådene.

Kampsystemet oppfinner ikke hjulet på nytt, men det er svært solid. Sophia kan angripe med to sverd, unnvike og parere, avhengig av hvilken type angrep hun blir utsatt for. For å påføre fiender skade må du først bryte gjennom forsvaret deres, og dette kan oppnås ved å komme bak dem, finte eller lande et skikkelig «Spartan-spark», som fungerer ganske bra mot fiender med skjold. Ingenting vi ikke har sett før, men du kan gi angrepene og pareringene dine små passive forsterkninger ved å finne tilbehør og samleobjekter spredt utover kartet, som aktiveres automatisk. Du kan også oppgradere spesialevner ved hjelp av Resonanspoeng, som ser ut til å kanalisere en eldgammel kraft fra Sophias indre for å gi henne en «andre tilstedeværelse» som kan bistå henne. I praksis forsterker disse evnene motangrepet etter en perfekt unnvikelse eller parering, eller lar deg absorbere det neste slaget du mottar. I forhåndsvisningen er alt dette ganske begrenset, men utviklingsveiene og antall poeng som trengs for å oppgradere hovedpersonen tyder på et rikt og mer komplekst system. Selv om spillet støtter tastatur og mus, vil jeg anbefale å spille med en kontroller, da det passer mye bedre til opplevelsen.

Øya er et labyrint i seg selv, hvor du må utforske de ødelagte bygningene og rydde vei til den neste. For å gjøre dette har Sophia en gjenstand: en eldgammel kule som avslører gåtene og bruker lys til å løse dem. Selv om spillversjonen inneholdt flere av disse, virket de alle mer eller mindre overkommelige, forutsatt at du brukte litt tid og hjernekraft på dem. Hvis noen av dem virket uoverkommelige ved første øyekast, kunne du slå opp i en dagbok der hun hadde notert ned ledetrådene. Det er som om du gjenopplever jakten på Den hellige gral i «Indiana Jones og det siste korstoget», men med to kvinner i det 14. århundret.

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Etter å ha fullført en rekke gåter, befinner vi oss plutselig i en sekvens der vi styrer Theseus, en kriger fra antikken (kan det være DEN Theseus fra myten?), hvis skjebne ser ut til å være knyttet til Sophias på tvers av tid og rom. Forresten - og dette har allerede gitt min interesse for spillet et enormt løft i forkant av utgivelsen 27. august - inneholder sekvensen der du styrer Theseus kormusikk som virkelig er betagende. Den er blant det beste jeg har hørt i et spill på lenge.

Takket være Theseus og hans kunnskap om fortiden, og etter en konfrontasjon med vår tidligere piratgjeng, havner vi i øyas dyp, der spillet minner oss om at A Plague Tale er et eventyr som av og til stuper oss ned i rædsel. Uten å gå for mye i detalj, vil jeg bare si at det som lurer under øya, er noe langt merkeligere og skremmende enn en sverm av rotter rammet av «Taint». Og samtidig kan jeg ikke unngå å se at det finnes en sammenheng med en større helhet. Asobo Studio klarer å gjennomføre den perfekte overgangen fra å få oss til å føle oss som en ustoppelig actionheltinne til å få oss til å være livredde ti minutter senere, mens vi suser mellom lysstråler og unngår skyggene mens vi ber for livet vårt.

Så kraftfull har denne første opplevelsen med « Resonance: A Plague Tale Legacy » vært, og nå gleder jeg meg enda mer til å begynne på dette eventyret når det kommer ut 27. august.