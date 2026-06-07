Resonance: A Plague Tale Legacy kommer til å by på massevis av action og drama i slutten av august

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Det er ikke tid til å trekke pusten når det strømmer på med kunngjøringer og trailere på Xbox Games Showcase, og umiddelbart etter kunngjøringen av Halo: Campaign Evolved fikk vi se det praktfulle kunstverket Resonance: A Plague Tale Legacy.

Tittelen fra Asobo Studio går nå inn i de siste stadiene av utviklingen, og har presentert oss med en actionfylt trailer, etter å ha tydelig notert seg forbedringene som er gjort i serien i denne forbindelse med A Plague Tale: Requiem, og med en stil som ligner veldig på den som nylig ble tilbudt av den unge Bond i 007 First Light.

Men mer gameplay var ikke det eneste de hadde å vise oss i dag. Det er også bekreftet at Resonance: A Plague Tale Legacy vil lanseres 27. august på PC (Steam, Epic Games Store, Xbox på PC), Xbox Series, Xbox Cloud og PlayStation 5. Sjekk ut traileren og de nye skjermbildene nedenfor.