Respawn gjør Apex Legends enklere å spille i forbindelse med 5-årsjubileet

Selv om jeg setter pris på det Respawn har skapt med Apex Legends, har jeg personlig ikke spilt spillet regelmessig på noen år. I løpet av den tiden har en hel rekke endringer endret og for det meste forbedret hele opplevelsen, men med denne voldsomme bevegelsen fremover kommer komplikasjonene forbundet med FOMO (fear of missing out). Dette er ikke et Apex-spesifikt problem, ettersom det rammer alle live-videospill som går over lang tid, men uavhengig av det bredere problemet som FOMO representerer, ønsker Respawn å takle problemet som en del av Battle Royale-spillets femårsjubileum.

Som en del av et arrangement bak lukkede dører som involverte store deler av utviklingsteamet på Apex, har jeg fått et dypt innblikk i hvordan år 5 av Battle Royale kommer til å se ut, og hvordan Respawn også implementerer en rekke endringer som tilsynelatende er ment å gjøre spillet grunnleggende mindre komplisert å spille. Jeg har samlet og oppsummert alle disse nyhetene for å vise hva fansen har å se frem til når Apex Legends: Breakout sesongen kommer 13. februar.

Breakout

Ja, den nye sesongen heter Breakout. Det blir den 20. sesongen og markerer begynnelsen på det femte året av Apex Legends, et år der Battle Royale også feirer femårsjubileum. Hvis du har fulgt med på spillet, vil du ikke bli overrasket over å høre at denne sesongen kommer til å by på alt det vanlige: et nytt kart, nye spillmoduser, balanseendringer, endringer i gameplayet, en ny historietråd og så videre. Mye av dette vil sannsynligvis bare begeistre fans som har vært med lenge på Apex, så hvis du vil vite mer om hvilke våpen som blir nerfed eller hvilke kartpunkter som blir justert, må du bare vente på de faktiske oppdateringsnotatene. Her skal jeg fokusere på de store endringene.

Legendenes oppgraderingssystem

For en stund siden introduserte Fortnite en ny mekanikk som gjorde det mulig for spillerne å gå opp i nivå i spillet for å låse opp nye nyttige fordeler og ferdigheter (f.eks. raskere sprint). Apex introduserer noe lignende med oppgraderingssystemet Legends.

Tanken er at etter hvert som du spiller og generelt gjør det som forventes i en kamp (dreper fiender, plyndrer kasser, spiller rollen din), vil du få Evo. Evo er i praksis erfaring, og når du får nok av det, stiger du i nivå og kan velge en oppgradering som påvirker hvordan Legends fungerer. Dette kan være en evne som gjør noe fundamentalt annerledes, eller som er mer tilpasset hvordan våpnene dine fungerer. Når du gjenoppliver en alliert, kan vedkommende for eksempel få 40 HK i stedet, eller haglene dine kan få automatisk etterlading. Du kan gå opp fire nivåer i hvert spill, og for hvert nivå får du stadig kraftigere og bedre oppgraderinger, med viktige beslutningspunkter på nivå to og fire.

Når det gjelder Evo, har Respawn uttalt at det vil være flere måter å skaffe seg dette på, blant annet ved å aktivere Evo Harvesters eller ved å finne Evo-cacher i plyndringskister.

Oppdateringer av rustninger

Dette er knyttet til Legends oppgradering, ettersom Respawn har fjernet plyndringsbar rustning helt fra Apex. I stedet får du et bedre skjold når du går opp i nivå. Nivå én vil være det vanlige nivået, og nivå fire vil være det legendariske nivået. Målet med dette er å gjøre det tydeligere hvilken rustning en motstander har på seg før du går i kamp med ham eller henne, samt å redusere noe av tilfeldighetene i spillet.

Respawn bekreftet at skjoldbytte fortsatt vil være tilgjengelig i en eller annen form, ettersom det introduseres en ny gjenstand på Shield Core som fungerer som en rustningsladning og gjør det mulig for allierte å gi hverandre midlertidige overskjold.

Oppdatering av Crafting

Dette er en veldig rask, men viktig endring: Crafting blir i hovedsak fjernet. Når du besøker en Replicator nå, vil du oppdage at den bare kan produsere medkits, skjoldbatterier, ammunisjon og troppskameratbannere, og selv om du kan bruke disse Replicators helt gratis nå, kan du bare besøke hver Replicator én gang per spill.

Rangert oppdatering

Ranked vender tilbake til et format som en gang fungerte. Først og fremst blir Ladder Points fjernet, og i stedet kommer Ranked Points tilbake. Hvorfor det? Fordi det rett og slett gir mer mening. For det andre blir Ranked-poengberegningsmodellen justert for å belønne drap i større grad, med en bonus for å eliminere høyere rangerte spillere (dette kalles Challenger -bonusen). Plassering er fortsatt viktig, men hvis du dreper, vil du bli belønnet mer enn den lykkelige campisten som sitter på huk i en busk bare for å komme topp fem. Apropos topp fem-plasseringer: Hvis du får en rekke av dem, får du ekstra RP for innsatsen. Til slutt blir skjermbildet for rangert belønning justert slik at det blir tydeligere og mye enklere å forstå hvor RP kommer fra. Woohoo!

Straight Shot - den nye tidsbegrensede modusen

For det mer avslappede publikummet har Respawn kommet med en ny tidsbegrenset modus som tar sikte på å øke tempoet i Apex generelt. Denne modusen, som går under navnet Straight Shot, handler om fart, og for å få til dette er en god del av spillerens valgmuligheter fjernet. Du velger ikke lenger selv hvor du skal droppe, du blir i stedet kastet inn i et tilfeldig POI på et kart, som du deler med et annet lag, og det er opp til deg å bestemme om du vil kjempe mot dem om kontrollen over POI-et, eller om du i stedet vil flykte/leve fredelig med hverandres selskap.

For å øke tempoet i denne modusen har plyndringen blitt justert slik at du bare plukker opp fullt utstyrte våpen. Det vil fortsatt være et sjeldenhetssystem, men dette vil i stedet definere antall og kvalitet på våpnenes tilbehør, og ikke være knyttet til spesifikke komponenter. Når du legger dette sammen med andre endringer i spillets kjerne, og det faktum at du kan stille deg i kø til nye kamper fra tilskuerskjermen (slik at du slipper unødvendige lasteskjermer mellom kampene), kan Straight Shot bli en av Apex s mest spennende moduser hittil.

5-årsjubileum

Dette blir en stor feiring av alt som har med Apex å gjøre. Kartene vil bli justert med nye visuelle detaljer som gjenspeiler anledningen, f.eks. bannere, flammer og konfetti. På samme måte vil Respawn gi bort og tilby måter å få masse gratis innhold på, for eksempel ett gratis Heirloom-skin, og til og med permanent tilgang til seks Legends (Seer, Fuse, Rampart, Mad Maggie, Loba, and Valkyrie) hvis du fullfører utfordringer knyttet til hver av dem i løpet av arrangementet.

Mixtape, fortellinger og konsoller

Som om ikke alt dette var nok, kommer Breakout med et nytt Mixtape -kart som er inspirert av alle de andre Apex -kartene og kjent som Thunderdome. Det vil til og med være nye historietråder å følge, og for å hjelpe folk med å følge opp tidligere fortellinger, legges det til en Apex Museum som gir korte glimt av tidligere hendelser i historien. For å gjøre det enklere å følge med på historien, reduserer Respawn den multimediale fortellingstilnærmingen og lar nå bare kjernehistorien utvikle seg i Apex -spillet, mens bare mindre historiefortellinger utforskes andre steder. Respawn lover også flere spillmoduser i år, så følg med.

Til slutt, kanskje den største og mest etterlengtede nyheten for konsollfans på Apex, vil spillet endelig støtte 120 FPS-action på PS5- og Xbox Series X-systemer, og PS5-spillere (og de som bruker DualSense på PC) får også tilgang til haptikk og adaptive funksjoner.

Det er omtrent hovedinnholdet i det som er planlagt for Breakout og år 5 av Apex Legends. Sesongen kommer 13. februar, så du trenger ikke engang å vente lenge før du kan sjekke den ut.