Respawn legger ut veikartet for det neste året av Apex Legends

Fair play til Respawn, hvis du liker at videospillutviklerne dine er gjennomsiktige om hva de planlegger å bringe til videospillene sine, kan du absolutt ikke spotte den siste kunngjøringen om veikart fra Apex Legends skaperen.

I et blogginnlegg har Respawn lagt ut grunnlaget for det neste året av Apex Legends, og bemerker at mellom i dag og april 2027 vil det komme så mange som fem sesonger til Battle Royale-spillet, disse spenner over sesong 28 til sesong 32.

Mens Respawn uten tvil vil tildele mer tid til hver eneste sesong for å sikre at den får den tiden i rampelyset den fortjener, gir veikartet en smakebit av hva hver vil bringe, og mens du kan se hele veikartet nedenfor, har vi også oppsummert det for deg også.

Sesong 28 - februar-april 2026:



Ny funksjon: Hardt lys



Legend Rework: Sikring



Oppdateringer av legender: Catalyst, Bloodhound



2x Wildcard-hendelser



Sesong 29 - mai-juli 2026:



Ny legende: Skirmisher



Oppdatering av Respawn-evolusjon



Oppdateringer av mobilitet og livskvalitet



2x Wildcard-hendelser



Sesong 30 - august-oktober 2026:



Legend Rework: Rekognosering



Overhaling av våpen og plyndring



Konkurransedyktig oppdatering av World's Edge



3 ganger jokertegn-arrangementer



Sesong 31 - november 2026-januar 2027:



Legend Rework: TBA



Akimbo-våpen



Oppdatering av Battle Royale-modus



2x Wildcard-begivenheter



Sesong 32 - februar-april 2027:



Ny legende: TBA



Overhaling av Legend-klassen



Stor kartoppdatering



2x Wildcard-arrangementer



Hva gleder du deg mest til å se i det neste året av Apex Legends?