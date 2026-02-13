Respawn legger ut veikartet for det neste året av Apex Legends
Fem sesonger er planlagt mellom nå og april 2027.
Fair play til Respawn, hvis du liker at videospillutviklerne dine er gjennomsiktige om hva de planlegger å bringe til videospillene sine, kan du absolutt ikke spotte den siste kunngjøringen om veikart fra Apex Legends skaperen.
I et blogginnlegg har Respawn lagt ut grunnlaget for det neste året av Apex Legends, og bemerker at mellom i dag og april 2027 vil det komme så mange som fem sesonger til Battle Royale-spillet, disse spenner over sesong 28 til sesong 32.
Mens Respawn uten tvil vil tildele mer tid til hver eneste sesong for å sikre at den får den tiden i rampelyset den fortjener, gir veikartet en smakebit av hva hver vil bringe, og mens du kan se hele veikartet nedenfor, har vi også oppsummert det for deg også.
Sesong 28 - februar-april 2026:
- Ny funksjon: Hardt lys
- Legend Rework: Sikring
- Oppdateringer av legender: Catalyst, Bloodhound
- 2x Wildcard-hendelser
Sesong 29 - mai-juli 2026:
- Ny legende: Skirmisher
- Oppdatering av Respawn-evolusjon
- Oppdateringer av mobilitet og livskvalitet
- 2x Wildcard-hendelser
Sesong 30 - august-oktober 2026:
- Legend Rework: Rekognosering
- Overhaling av våpen og plyndring
- Konkurransedyktig oppdatering av World's Edge
- 3 ganger jokertegn-arrangementer
Sesong 31 - november 2026-januar 2027:
- Legend Rework: TBA
- Akimbo-våpen
- Oppdatering av Battle Royale-modus
- 2x Wildcard-begivenheter
Sesong 32 - februar-april 2027:
- Ny legende: TBA
- Overhaling av Legend-klassen
- Stor kartoppdatering
- 2x Wildcard-arrangementer
Hva gleder du deg mest til å se i det neste året av Apex Legends?