Restauranteier blir en viral sensasjon etter å ha avvist en influencers tilbud på 1 800 dollar

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En samtale mellom en restauranteier og en influencer har blitt viral etter at den ble lagt ut på nettet, og utløst en heftig debatt om betalte samarbeid og hvordan små bedrifter forventes å betale store summer for eksponering.

Det hele startet da Wasil Daoud, en matinfluencer som angivelig har flere millioner følgere på plattformer som TikTok og Instagram, kontaktet en liten restaurant i Pittsburgh og tilbød ulike «samarbeidspakker», hvor restaurantinnehaveren forventet å betale mellom 1 200 og 1 800 dollar.

Troy Beck, som driver restauranten, avslo tilbudet og delte deretter samtalen selv på sosiale medier, hvor den raskt gikk viralt. Situasjonen eskalerte imidlertid raskt da Daoud truet med rettslige skritt hvis Beck ikke fjernet innlegget.

Beck ga ikke etter for trusselen og lot innlegget stå, samtidig som han sa:

«Slutt å kreve at små bedrifter betaler for å spise gratis»

Daoud har ennå ikke kommet med noen offentlig uttalelse om hele saken.