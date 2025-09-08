Restaureringen av Big Ben nominert til prestisjefylt arkitekturpris

HQ

De nominerte til den årlige RIBA Stirling Prize for Storbritannias beste arkitektur i år har blitt offentliggjort. Totalt seks bygninger er valgt ut og er med i konkurransen om prisen, og vinneren skal kåres så snart som 16. oktober, og blant dem er kanskje landets mest berømte landemerke.

Restaureringen av Big Ben, som offisielt er kjent som Elizabeth Tower, har kommet med i kåringen, der det konkurrerer sammen med Appleby Blue Almshouse, Hastings House, London College of Fashion, Niwa House og The Discovery Centre.

Alle bygningene er allerede vinnere, med RIBA National Award 2025 i navnet, og alle unntatt Hastings House har også en RIBA London Award 2025, men den bygningen har i stedet RIBA South East Award 2025.

Det er uklart hvem som vinner, men restaureringen av Big Ben er den desidert mest beryktede bygningen på listen.

