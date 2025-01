Resten av verden forblir stort sett upåvirket av zombier i 28 Years Later

HQ

Samtidig som den byr på en retur til det zombiebefengte Storbritannia i Danny Boyle og Alex Garlands skapelse, gir 28 Years Later også fansen mange spørsmål som må besvares. Og i et nylig intervju med Empire ser det ut til at vi har et par interessante detaljer å øse over med handlingen.

I 28 Years Later, med tanke på Storbritannias tilstand, kan du kanskje forestille deg at resten av verden også har gått under. Det er ikke tilfelle, for tilsynelatende har zombiene stort sett ikke påvirket resten av verden, og Storbritannia har bare blitt etterlatt til å råtne.

Det finnes noen samfunn der ute, som de som bor på Holy Island eller på øya Lindisfarne, som er trygg fordi den bare tillater passasje til fastlandet én gang om dagen, når tidevannet trekker seg nok tilbake. Det er her Aaron Taylor-Johnsons og Jodie Comers rollefigurer bor, sammen med sin 12 år gamle sønn Spike, som må gjennom et overgangsrituale for å få se hvordan resten av landet er.

Nylig fikk vi også høre at Cillian Murphy, til tross for ryktene, ikke kommer tilbake som Jim i 28 Years Later. Kanskje det er plass til ham et sted i den nye trilogien.