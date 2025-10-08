Resultatene fra første kampdag i Women's Champions League viser hvorfor ligafasen gir mening

HQ

Det nye formatet for kvinnenes Champions League har debutert denne uken, og resultatene fra første kampdag viser tydelig hvorfor et format som ligafasen er nyttig (av samme grunn som det også gir mening for herrefotballen): Den enorme ulikheten mellom eliteklubbene i kvinnefotballen i Europa har ført til noen skandaløse tap, som at Barcelona scoret sju mål mot Bayern München på tirsdag, og at Real Madrid og Atlético de Madrid scoret seks mål mot Roma og St. polen.

Ligafasen, der hver klubb kun møter seks forskjellige klubber én gang, gir større variasjon i kampene, noe som betyr at hver klubb (i hvert fall i teorien) bør ha flere sjanser til å møte rivaler på samme nivå.

Dette er resultatene fra kampdag 1 i ligafasen i Champions League for kvinner 2025/26 :



Juventus 2 - 1 Benfica



Arsenal 1 - 2 OL Lyon



Barcelona 7 - 1 Bayern München



Paris FC 2 - 2 OH Leuven



Twente 1 - 1 Chelsea



Real Madrid 6 - 2 Roma



Manchester United 1 - 0 Vålerenga



Pölten 0 - 6 Atlético de Madrid



Wolfsburg 4 - 0 Paris Saint-Germain



Vi trenger ikke vente lenge med å finne ut hvordan det går videre, for neste uke er det andre kampdag. Det blir totalt seks kamper frem til desember, med kvartfinaler i mars 2026, utslagsspill tidligere i februar, og semifinaler og finale i april og mai.