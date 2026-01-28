Gamereactor

Resultater fra Champions League-kampdag 8 og hvem som er slått ut

Dette er resultatene fra alle Champions League-kampene som ble spilt samtidig.

Champions League - ligafasen er ferdigspilt, og den endelige tabellen viser de åtte lagene som går til åttendedelsfinalene, de som er i sluttspillet og de som er eliminert. Ettersom resultatene fra én kamp kan påvirke andre, ble alle kampene spilt samtidig, så det var vanskelig å holde oversikt over alle resultatene, spesielt med sene mål og tabellendringer.

Hvis du gikk glipp av dem, her er resultatene fra Champions League-kampene torsdag 28. februar:


  • Ajax 1-2 Olympiakos

  • Arsenal 3-2 Kairat Almaty

  • Athletic Club 2-3 Sporting CP

  • Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt

  • Barcelona 4-1 København

  • Benfica 4-2 Real Madrid

  • Club Brugge 3-0 Marseille

  • Tottenham Hotspur 2-0 Eintracht Frankfurt

  • Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

  • Liverpool 6-0 Qarabağ

  • Manchester City 2-0 Galatasaray

  • Monaco 0-0 Juventus

  • Napoli 2-3 Chelsea

  • Pafos 4-1 Slavia Praha

  • Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

  • PSV Eindhoven 1-2 Bayern München

  • Union SG 1-0 Atalanta

Lag som har blitt eliminert: Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, København, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, Kairat

Resultatene førte også til at Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid og Atalanta havnet i playoff, mens Benfica sikret seg en plass i playoff etter å ha slått Real Madrid.

