Resultater fra Champions League-kampdag 8 og hvem som er slått ut

Champions League - ligafasen er ferdigspilt, og den endelige tabellen viser de åtte lagene som går til åttendedelsfinalene, de som er i sluttspillet og de som er eliminert. Ettersom resultatene fra én kamp kan påvirke andre, ble alle kampene spilt samtidig, så det var vanskelig å holde oversikt over alle resultatene, spesielt med sene mål og tabellendringer.

Hvis du gikk glipp av dem, her er resultatene fra Champions League-kampene torsdag 28. februar:



Ajax 1-2 Olympiakos



Arsenal 3-2 Kairat Almaty



Athletic Club 2-3 Sporting CP



Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt



Barcelona 4-1 København



Benfica 4-2 Real Madrid



Club Brugge 3-0 Marseille



Tottenham Hotspur 2-0 Eintracht Frankfurt



Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal



Liverpool 6-0 Qarabağ



Manchester City 2-0 Galatasaray



Monaco 0-0 Juventus



Napoli 2-3 Chelsea



Pafos 4-1 Slavia Praha



Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United



PSV Eindhoven 1-2 Bayern München



Union SG 1-0 Atalanta



Lag som har blitt eliminert: Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, København, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, Kairat

Resultatene førte også til at Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid og Atalanta havnet i playoff, mens Benfica sikret seg en plass i playoff etter å ha slått Real Madrid.