Resultater fra Champions League-kampdag 8 og hvem som er slått ut
Dette er resultatene fra alle Champions League-kampene som ble spilt samtidig.
Champions League - ligafasen er ferdigspilt, og den endelige tabellen viser de åtte lagene som går til åttendedelsfinalene, de som er i sluttspillet og de som er eliminert. Ettersom resultatene fra én kamp kan påvirke andre, ble alle kampene spilt samtidig, så det var vanskelig å holde oversikt over alle resultatene, spesielt med sene mål og tabellendringer.
Hvis du gikk glipp av dem, her er resultatene fra Champions League-kampene torsdag 28. februar:
- Ajax 1-2 Olympiakos
- Arsenal 3-2 Kairat Almaty
- Athletic Club 2-3 Sporting CP
- Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt
- Barcelona 4-1 København
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Club Brugge 3-0 Marseille
- Tottenham Hotspur 2-0 Eintracht Frankfurt
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Liverpool 6-0 Qarabağ
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Monaco 0-0 Juventus
- Napoli 2-3 Chelsea
- Pafos 4-1 Slavia Praha
- Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
- PSV Eindhoven 1-2 Bayern München
- Union SG 1-0 Atalanta
Lag som har blitt eliminert: Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, København, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, Kairat
Resultatene førte også til at Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid og Atalanta havnet i playoff, mens Benfica sikret seg en plass i playoff etter å ha slått Real Madrid.