Resultater fra Conference League 23. oktober, runde 2 av 6
Resultater fra alle kampene torsdag 23. oktober i Conference League.
Den andre runden i UEFA Conference League er ferdigspilt, en tredjedel av ligafasen, som har seks kampdager, og som avsluttes i desember. Formatet er det samme som i Champions League og Europa League: De åtte beste lagene i ligafasen går til åttendedelsfinaler, og lagene mellom 9 og 24 spiller en utslagsrunde.
Hvis ligaen ble avsluttet i dag, ville de åtte beste lagene vært Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Lausane, Mainz (de eneste som har vunnet begge kampene), etterfulgt av Rayo Vallecano og Rakow Częstochowa.
Dette er resultatene av hver kamp som ble spilt torsdag 23. oktober :
- AEK Athen 6 - 0 Aberdeen
- AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava
- Breidablik 0 - 0 KuPS
- Drita 1 - 1 Omonia
- Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano
- Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (avlyst på grunn av været)
- Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia
- Shkendija 1 - 0 Shelbourne
- SK Rapid 0 - 3 Fiorentina
- Strasbourg 1 - 1 Jagiellonia
- Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca
- Hamrun 0 - 1 Lausanne
- Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan
- Mainz 1 - 0 Zrinjski
- Samsunspor 3 - 0 Dynamo Kyiv
- Shamrock Rovers 0 - 2 Celje
- Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow
- Univ. Craiova 1 - 1 Noah
UEFA Conference League fortsetter 6. november, deretter 27. november, 11. desember og siste kampdag 18. desember. Hvem tror du vinner Conference League i 2026?