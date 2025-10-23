Resultater fra Conference League 23. oktober, runde 2 av 6

HQ

Den andre runden i UEFA Conference League er ferdigspilt, en tredjedel av ligafasen, som har seks kampdager, og som avsluttes i desember. Formatet er det samme som i Champions League og Europa League: De åtte beste lagene i ligafasen går til åttendedelsfinaler, og lagene mellom 9 og 24 spiller en utslagsrunde.

Hvis ligaen ble avsluttet i dag, ville de åtte beste lagene vært Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Lausane, Mainz (de eneste som har vunnet begge kampene), etterfulgt av Rayo Vallecano og Rakow Częstochowa.

Dette er resultatene av hver kamp som ble spilt torsdag 23. oktober :



AEK Athen 6 - 0 Aberdeen



AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava



Breidablik 0 - 0 KuPS



Drita 1 - 1 Omonia



Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano



Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (avlyst på grunn av været)



Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia



Shkendija 1 - 0 Shelbourne



SK Rapid 0 - 3 Fiorentina



Strasbourg 1 - 1 Jagiellonia



Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca



Hamrun 0 - 1 Lausanne



Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan



Mainz 1 - 0 Zrinjski



Samsunspor 3 - 0 Dynamo Kyiv



Shamrock Rovers 0 - 2 Celje



Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow



Univ. Craiova 1 - 1 Noah



UEFA Conference League fortsetter 6. november, deretter 27. november, 11. desember og siste kampdag 18. desember. Hvem tror du vinner Conference League i 2026?