Resultater fra Europa League onsdag og program for torsdagens kvartfinaler

De fleste av kvartfinalene i Europa League spilles i kveld, men Betis og Braga spilte i går.

UEFA Europa League var tilbake onsdag 8. april, med en kamp mellom Braga og Betis, som ble flyttet frem fra den vanlige datoen på torsdager. Kampen endte 1-1 i Italia, og dermed er alt uavklart før returoppgjøret som spilles i Sevilla neste uke.

Resten av kampene spilles i kveld til samme tid, og involverer lag som Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest og Porto:

Europa League-kamper torsdag 9. april


  • Bologna mot Aston Villa - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Porto mot Nottingham Forest - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Freiburg mot Celta Vigo - 21:00 CEST / 20:00 BST

Europa League-kamper på torsdag 16. april


  • Celta Vigo mot Freiburg - 18:45 CEST / 17:45 BST

  • Real Betis mot Braga (1-1) - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Nottingham Forest mot Porto - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Aston Villa mot Bologna - 21:00 CEST / 20:00 BST

Etter kvartfinalene spilles semifinalene 30. april og 7. mai, mens finalen spilles 20. mai. Hvem tror du vinner Europa League denne sesongen?

Dit innlegget er kategorisert under:

