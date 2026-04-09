Resultater fra Europa League onsdag og program for torsdagens kvartfinaler

UEFA Europa League var tilbake onsdag 8. april, med en kamp mellom Braga og Betis, som ble flyttet frem fra den vanlige datoen på torsdager. Kampen endte 1-1 i Italia, og dermed er alt uavklart før returoppgjøret som spilles i Sevilla neste uke.

Resten av kampene spilles i kveld til samme tid, og involverer lag som Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest og Porto:

Europa League-kamper torsdag 9. april



Bologna mot Aston Villa - 21:00 CEST / 20:00 BST



Porto mot Nottingham Forest - 21:00 CEST / 20:00 BST



Freiburg mot Celta Vigo - 21:00 CEST / 20:00 BST



Europa League-kamper på torsdag 16. april



Celta Vigo mot Freiburg - 18:45 CEST / 17:45 BST



Real Betis mot Braga (1-1) - 21:00 CEST / 20:00 BST



Nottingham Forest mot Porto - 21:00 CEST / 20:00 BST



Aston Villa mot Bologna - 21:00 CEST / 20:00 BST



Etter kvartfinalene spilles semifinalene 30. april og 7. mai, mens finalen spilles 20. mai. Hvem tror du vinner Europa League denne sesongen?