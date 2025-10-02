Sport
Resultater fra første kampdag i Conference League 2025/26
UEFA Conference League startet torsdag 2. oktober.
UEFA Conference League startet torsdag 2. oktober, den første av seks spilledager i ligafasen, som varer frem til desember. Denne unge turneringen ble noe utvannet i fjor på grunn av tilstedeværelsen av Chelsea, en europeisk gigant som nylig vant Champions League, og som forutsigbart knuste alle rivalene, inkludert finalen mot Real Betis.
I år, uten en klar favoritt blant klubbene, mange fra Nord- og Øst-Europa og Balkan, er konkurransen åpen for overraskelser. Dette er resultatene fra den første kampdagen :
UEFA Conference League-resultater fra 2. oktober
- KuPS 1 - 1 Drita
- Lech Poznan 4 - 1 Rapid Wien
- Zrinjski 5 - 0 Lincoln Red Imps
- Omonaia 0 - 1 Mainz
- Rayo Vallecano 2 - 0 Shkendija
- Jagiellonia 1 - 0 Hamrun
- Noah 1 - 0 Rijeka
- Dynamo Kiyv 0 - 2 Crystal Palace
- Lausanne 3 - 0 Breioablik
- Sparta Praha 4 - 1 Shamrock Rovers
- Rakow Czestochowa 2 - 0 Universitatea Craiova
- Shelbourne 0 - 0 Hacken
- Fiorentina 2 - 0 Sigma
- Celje 3 - 1 AEK Athen
- Legia Warszawa 0 - 1 Samsunspor
- AEK Larnaca 4 - 0 AZ Alkmaar
- Aberdeen 2 - 3 Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava 1 - 2 Strasbourg