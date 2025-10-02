Gamereactor

Resultater fra første kampdag i Conference League 2025/26

UEFA Conference League startet torsdag 2. oktober.

HQ

UEFA Conference League startet torsdag 2. oktober, den første av seks spilledager i ligafasen, som varer frem til desember. Denne unge turneringen ble noe utvannet i fjor på grunn av tilstedeværelsen av Chelsea, en europeisk gigant som nylig vant Champions League, og som forutsigbart knuste alle rivalene, inkludert finalen mot Real Betis.

I år, uten en klar favoritt blant klubbene, mange fra Nord- og Øst-Europa og Balkan, er konkurransen åpen for overraskelser. Dette er resultatene fra den første kampdagen :

UEFA Conference League-resultater fra 2. oktober


  • KuPS 1 - 1 Drita

  • Lech Poznan 4 - 1 Rapid Wien

  • Zrinjski 5 - 0 Lincoln Red Imps

  • Omonaia 0 - 1 Mainz

  • Rayo Vallecano 2 - 0 Shkendija

  • Jagiellonia 1 - 0 Hamrun

  • Noah 1 - 0 Rijeka

  • Dynamo Kiyv 0 - 2 Crystal Palace

  • Lausanne 3 - 0 Breioablik

  • Sparta Praha 4 - 1 Shamrock Rovers

  • Rakow Czestochowa 2 - 0 Universitatea Craiova

  • Shelbourne 0 - 0 Hacken

  • Fiorentina 2 - 0 Sigma

  • Celje 3 - 1 AEK Athen

  • Legia Warszawa 0 - 1 Samsunspor

  • AEK Larnaca 4 - 0 AZ Alkmaar

  • Aberdeen 2 - 3 Shakhtar Donetsk

  • Slovan Bratislava 1 - 2 Strasbourg

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballConference League


