Resultater fra første kampdag i Conference League 2025/26

UEFA Conference League startet torsdag 2. oktober, den første av seks spilledager i ligafasen, som varer frem til desember. Denne unge turneringen ble noe utvannet i fjor på grunn av tilstedeværelsen av Chelsea, en europeisk gigant som nylig vant Champions League, og som forutsigbart knuste alle rivalene, inkludert finalen mot Real Betis.

I år, uten en klar favoritt blant klubbene, mange fra Nord- og Øst-Europa og Balkan, er konkurransen åpen for overraskelser. Dette er resultatene fra den første kampdagen :

UEFA Conference League-resultater fra 2. oktober