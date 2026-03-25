Resultater fra kvartfinalene i UEFA Women's Champions League
Barcelona slo som vanlig Real Madrid i Champions League for kvinner.
Den første delen av UEFA Women's Champions League ble avsluttet med seire for Wolfsburg, Arsenal, Barcelona og Bayern München, som ligger godt an til å bekrefte kvalifiseringen neste uke. Chelsea, Lyon og Manchester United kan fortsatt håpe på et comeback, men Real Madrid kan si farvel til turneringen igjen, etter å ha tapt 6-2 for Barcelona på hjemmebane. Det er 23. gang Barça slår Real Madrid i Clásico for kvinner, og de har kun tapt én gang.
Dette er resultatene fra kvartfinalene i kvinnenes Champions League tirsdag og onsdag :
- Wolfsburg 1-0 Lyon
- Arsenal 3-1 Chelsea
- Real Madrid 2-6 Barcelona
- Manchester United 2-3 Bayern München
Tider for returoppgjøret i kvartfinalene i Champions League for kvinner:
Onsdag 1. april
- Bayern München mot Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
Torsdag 2. april
- Barcelona mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- OL Lyon mot Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT
Semifinalene fortsetter 25.-26. april og 2.-3. mai, med finale i Oslo 23. mai. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?