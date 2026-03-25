Resultater fra kvartfinalene i UEFA Women's Champions League

Den første delen av UEFA Women's Champions League ble avsluttet med seire for Wolfsburg, Arsenal, Barcelona og Bayern München, som ligger godt an til å bekrefte kvalifiseringen neste uke. Chelsea, Lyon og Manchester United kan fortsatt håpe på et comeback, men Real Madrid kan si farvel til turneringen igjen, etter å ha tapt 6-2 for Barcelona på hjemmebane. Det er 23. gang Barça slår Real Madrid i Clásico for kvinner, og de har kun tapt én gang.

Dette er resultatene fra kvartfinalene i kvinnenes Champions League tirsdag og onsdag :



Wolfsburg 1-0 Lyon



Arsenal 3-1 Chelsea



Real Madrid 2-6 Barcelona



Manchester United 2-3 Bayern München



Tider for returoppgjøret i kvartfinalene i Champions League for kvinner:

Onsdag 1. april



Bayern München mot Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Torsdag 2. april



Barcelona mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



OL Lyon mot Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Semifinalene fortsetter 25.-26. april og 2.-3. mai, med finale i Oslo 23. mai. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?