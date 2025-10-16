Resultater fra onsdagens Champions League for kvinner: Barcelona, Chelsea, Lyon...

HQ

Women's Champions League fortsatte denne uken med kampdag 2 av 6 i ligafasen, bare noen få dager etter at turneringen startet og det nye formatet debuterte i kvinnenes toppfotballturnering. Igjen, som det skjedde i kampdag 1, viste det de store nivåforskjellene blant europeiske klubber.

Som forventet slo europeiske giganter som Barcelona, Chelsea og Olympique Lyon sine rivaler. Pölten (fra Østerrike), Vålerenga (fra Norge) og Roma drukner allerede på tabellen med to nederlag, mens Paris FC holder seg på topp 12 takket være uavgjort mot belgiske Oud-Heverlee Leuven, som slo nederlandske Twente.

Champions League-resultater onsdag 15. oktober



OL Lyon 3-0 St. Pölten



Vålerenga 1-2 Wolfsburg



Roma 0-4 Barcelona



Chelsea 4-0 Paris FC



OH Leuven 2-1 Twente



Kamper på torsdag 16. oktober



Atleti mot Manchester United (18:45)



Bayern München mot Juventus (21:00)



Paris Saint-Germain mot Real Madrid (21:00)



Benfica mot Arsenal (21:00)



Hvordan se Champions League for kvinner

I år har turneringen funnet et nytt hjem i Disney+, som strømmer UEFA-turneringen over hele verden, uten ekstra kostnad, gjennom ESPNs infrastruktur. Noen europeiske land sender også konkurransen på andre kanaler, som :



Østerrike: ORF Sport+, ORF Online



Belgia: RTBF RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Tsjekkia: Ceská Televize - CT Sport og CT Sport Plus



Frankrike: L'Équipe L'Équipe



Hellas Mega News



Norge NRKTV, NRK 1, NRK 2



Nederland NOS, NPO Extra



Portugal RTP 1, RTP Play



Spania Esports 3, 3Cat



Sverige TV4



Türkiye TRT



Husk at de fire beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene som er rangert som nummer 5-12 går til en playoff-runde, og lagene under 13. plass blir slått ut. De neste kampdagene er i november (11.-12. og 19.-20.) og desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar, og kvartfinalene spilles i april 2026.

Champions League-finalen for kvinner spilles i Oslo i år, rundt 22.-24. mai, på Ullevaal Stadion. Arsenal forsvarer tittelen, og Barcelona og Olympique Lyon vil helt sikkert ønske å ta tilbake trofeet sitt. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?