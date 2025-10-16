Resultater fra onsdagens Champions League for kvinner: Barcelona, Chelsea, Lyon...
Women's Champions League fortsetter torsdag med flere høyprofilerte kamper.
Women's Champions League fortsatte denne uken med kampdag 2 av 6 i ligafasen, bare noen få dager etter at turneringen startet og det nye formatet debuterte i kvinnenes toppfotballturnering. Igjen, som det skjedde i kampdag 1, viste det de store nivåforskjellene blant europeiske klubber.
Som forventet slo europeiske giganter som Barcelona, Chelsea og Olympique Lyon sine rivaler. Pölten (fra Østerrike), Vålerenga (fra Norge) og Roma drukner allerede på tabellen med to nederlag, mens Paris FC holder seg på topp 12 takket være uavgjort mot belgiske Oud-Heverlee Leuven, som slo nederlandske Twente.
Champions League-resultater onsdag 15. oktober
- OL Lyon 3-0 St. Pölten
- Vålerenga 1-2 Wolfsburg
- Roma 0-4 Barcelona
- Chelsea 4-0 Paris FC
- OH Leuven 2-1 Twente
Kamper på torsdag 16. oktober
- Atleti mot Manchester United (18:45)
- Bayern München mot Juventus (21:00)
- Paris Saint-Germain mot Real Madrid (21:00)
- Benfica mot Arsenal (21:00)
Hvordan se Champions League for kvinner
I år har turneringen funnet et nytt hjem i Disney+, som strømmer UEFA-turneringen over hele verden, uten ekstra kostnad, gjennom ESPNs infrastruktur. Noen europeiske land sender også konkurransen på andre kanaler, som :
- Østerrike: ORF Sport+, ORF Online
- Belgia: RTBF RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
- Tsjekkia: Ceská Televize - CT Sport og CT Sport Plus
- Frankrike: L'Équipe L'Équipe
- Hellas Mega News
- Norge NRKTV, NRK 1, NRK 2
- Nederland NOS, NPO Extra
- Portugal RTP 1, RTP Play
- Spania Esports 3, 3Cat
- Sverige TV4
- Türkiye TRT
Husk at de fire beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene som er rangert som nummer 5-12 går til en playoff-runde, og lagene under 13. plass blir slått ut. De neste kampdagene er i november (11.-12. og 19.-20.) og desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar, og kvartfinalene spilles i april 2026.
Champions League-finalen for kvinner spilles i Oslo i år, rundt 22.-24. mai, på Ullevaal Stadion. Arsenal forsvarer tittelen, og Barcelona og Olympique Lyon vil helt sikkert ønske å ta tilbake trofeet sitt. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?