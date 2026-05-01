Sport

Resultater fra semifinalene i Europa League og Conference League

Nottingham Forest, Braga, Rayo Vallecano og Crystal Palace vinner første runde av semifinalene i Europa League og Conference League.

Torsdag kveld ble første runde av semifinalene i Europa League og Conference League spilt, som er UEFAs klubbturneringer på andre og tredje nivå. I Europa League tok Braga og Nottingham Forest en knapp ledelse takket være hjemmebanefordelen, og må forsvare resultatet i returoppgjøret neste uke.

I Conference League slo favoritten Crystal Palace Shakhtar Donetsk med en tomålsledelse på bortebane som kan være nesten avgjørende, mens Rayo Vallecano i Madrid slo Strasbourg med den brølende støtten fra arbeiderklassemiljøet sør i Spania som skaper overskrifter over hele Europa. Det hele avgjøres uansett i neste uke.

Europa League-resultater fra 30. april:


  • Braga 2-1 Freiburg

  • Nottingham Forest 1-0 Aston Villa

Conference League-resultater fra 30. april:


  • Sjakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace

  • Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg

Semifinaler i Europa League 7. mai


  • Aston Villa mot Nottingham Forest: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Freiburg mot Braga: 21:00 CEST, 20:00 BST

Semifinaler i Conference League 7. mai


  • Strasbourg mot Rayo Vallecano: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Crystal Palace mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

Resultater fra semifinalene i Europa League og Conference League
