Sport
Resultater fra semifinalene i Europa League og Conference League
Nottingham Forest, Braga, Rayo Vallecano og Crystal Palace vinner første runde av semifinalene i Europa League og Conference League.
HQ
Torsdag kveld ble første runde av semifinalene i Europa League og Conference League spilt, som er UEFAs klubbturneringer på andre og tredje nivå. I Europa League tok Braga og Nottingham Forest en knapp ledelse takket være hjemmebanefordelen, og må forsvare resultatet i returoppgjøret neste uke.
I Conference League slo favoritten Crystal Palace Shakhtar Donetsk med en tomålsledelse på bortebane som kan være nesten avgjørende, mens Rayo Vallecano i Madrid slo Strasbourg med den brølende støtten fra arbeiderklassemiljøet sør i Spania som skaper overskrifter over hele Europa. Det hele avgjøres uansett i neste uke.
Europa League-resultater fra 30. april:
- Braga 2-1 Freiburg
- Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
Conference League-resultater fra 30. april:
- Sjakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace
- Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg
Semifinaler i Europa League 7. mai
- Aston Villa mot Nottingham Forest: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Freiburg mot Braga: 21:00 CEST, 20:00 BST
Semifinaler i Conference League 7. mai
- Strasbourg mot Rayo Vallecano: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Crystal Palace mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST