Resultater fra semifinalene i Europa League og Conference League

Torsdag kveld ble første runde av semifinalene i Europa League og Conference League spilt, som er UEFAs klubbturneringer på andre og tredje nivå. I Europa League tok Braga og Nottingham Forest en knapp ledelse takket være hjemmebanefordelen, og må forsvare resultatet i returoppgjøret neste uke.

I Conference League slo favoritten Crystal Palace Shakhtar Donetsk med en tomålsledelse på bortebane som kan være nesten avgjørende, mens Rayo Vallecano i Madrid slo Strasbourg med den brølende støtten fra arbeiderklassemiljøet sør i Spania som skaper overskrifter over hele Europa. Det hele avgjøres uansett i neste uke.

Europa League-resultater fra 30. april:



Braga 2-1 Freiburg



Nottingham Forest 1-0 Aston Villa



Conference League-resultater fra 30. april:



Sjakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace



Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg



Semifinaler i Europa League 7. mai



Aston Villa mot Nottingham Forest: 21:00 CEST, 20:00 BST



Freiburg mot Braga: 21:00 CEST, 20:00 BST



Semifinaler i Conference League 7. mai



Strasbourg mot Rayo Vallecano: 21:00 CEST, 20:00 BST



Crystal Palace mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

