Resultater fra siste gruppespill noensinne i UEFA Women's Champions League

Forrige uke var det herrenes Champions Leagueog nå er det kvinnenes Champions League som avsluttes for i år. Denne uken, kampdag 6, ble de siste kampene i gruppespillet - det siste gruppespillet i Women's Champions League, som neste år blir omgjort til ligafasen - spilt, og det var ikke annet enn ledelsen i gruppene som sto på spill.

Merkelig nok var det denne uken bare de to beste lagene i de fire gruppene som spilte mot hverandre, mens de to dårligste lagene, som allerede var matematisk eliminert, spilte mot hverandre. Dermed har vi nå åtte finalister i rekkefølge :



Gruppe A: Lyon, Wolfsburg



Gruppe B: Chelsea, Real Madrid



Gruppe C: Arsenal Arsenal, Bayern München



Gruppe D: Barcelona, Manchester City Barcelona, Manchester City



Resultater fra UEFA Women's Champions League på kampdag 6



Real Madrid 1-2 Chelsea



Twente 3-0 Celtic Tirsdag



Olympique Lyonnais 1-0 Wolfsburg



Roma 3-0 Galatasaray



FC Barcelona 3-0 Manchester City



Polten 1-2 Hammarby



Arsenal 3-2 Bayern



Juventus 3-0 Valerenga



Den første dagen, tirsdag, forsøkte Real Madrid å hente hjem sin første seier mot Chelsea, noe som også ville gitt dem ledelsen i gruppe B. Til tross for et tidlig mål av Caroline Weir i det 7. minutt, fikk Chelsea fordel av to mål på bare fem minutter i løpet av andre omgang, scoret av Catarina Macário. Real Madrid hadde mer ballbesittelse og flere skudd, men Chelsea hadde mer flaks.

Den dagen slo også Olympique Lyonnais, den mest suksessrike klubben noensinne i Champions League, Wolfsburg med bare ett mål, og tok ledelsen i gruppe A, i en svært jevn kamp.

I går, onsdag, slo de regjerende mesterne Barcelona Manchester City 3-0, med mål av Ballon d'Or-vinnerne Aitana Bonmatí og Alexia Putellas, og tok dermed revansje fra den innledende kampen i gruppespillet, da City slo Barcelona.

Den mest spennende kampen avgjorde ledelsen i gruppe C. Arsenal slo Bayern München 3-2, der det tyske laget gikk forbi i det 58. minutt med en scoring av Magdalena Eriksson, men Arsenal slo tilbake bare ett minutt senere.

Alle de åtte kvartfinalistene møtes igjen 7. februar. Finalen finner sted i Lisboa 24. mai.