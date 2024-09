Retro Games om Spectrum: "Den har alt det du forventer av en moderne konsoll"

HQ

Du kjenner kanskje ikke til Spectrum-familien av hjemmedatamaskinkonsoller, men det er fordi de var populære for over 40 år siden. Med oppblomstringen av mini- og retrokonsoller har folkene hos Retro Games gjort en innsats for å bringe tilbake Spectrum-enheter, noe vi får se i sin helhet i november når The Spectrum gjør sin ankomst.

Under Gamescom fikk vi sjansen til å møte Retro Games-grunnleggerne Paul Andrews og Chris Smith for å lære mer om The Spectrum og hvordan det er bygget for å treffe alle de relevante nostalgiske målene, samtidig som det fortsatt er brukbart i dagens teknologiske klima.

Smith sier: "Vi brukte mye tid og mange detaljer på å få gummitastene til å føles akkurat slik de gjorde for 40 år siden, og utstyret som ble brukt til å lage disse kablene den gangen finnes ikke lenger. Så vi måtte finne opp dette på nytt bare for å, du vet ... i bunn og grunn oppheve foredlingen som har skjedd i løpet av de siste fire årene for å få det til å føles akkurat slik alle husker det."

Andrews la deretter til: "Jeg bør legge til at grensesnittet, brukergrensesnittet som folk kommer til å se, er veldig moderne. Det er noe de vil være vant til. I tillegg til at det faktisk er en åpenbar kopi av de originale maskinene, har det alt det du kan forvente av en moderne konsoll. Og det er også i høyeste grad en familiemaskin. Den er ikke bare for hardcore. Den er bra for barn. Den er bra for voksne. Det er en virkelig allround-maskin."

Hvis du vil lære mer om teknologien i The Spectrum, kan du se hele intervjuet med Retro Games nedenfor.