Retro racing bliss: Old School Rally får full trailer for utgivelsen Et kjærlighetsbrev til arkaderacernes gullalder som kommer på konsoller og PC akkurat i tide til juleferien.

HQ Old School Rally er endelig her. Komplett med alt vi nostalgiske gamlinger drømmer om: 90-tallsestetikk, digitaliserte motorlyder, snø, grus og asfalt. Spillet er utviklet av Frozen Lake Games og utgitt av Astrolabe Games, og har tilbrakt en god stund i Early Access, men er nå på vei mot en full utgivelse akkurat i tide til høytiden. Den nye traileren viser massevis av biler, baner og en herlig retro synth-banger som spiller i bakgrunnen, og som umiddelbart transporterer oss tilbake til de gylne dagene. En demo er tilgjengelig fra og med i dag for Playstation 5 og Switch, og du kan sjekke ut den ferske traileren nedenfor. Det er også verdt å nevne at spillet vil støtte ratt - en veldig velkommen overraskelse. Så, er Old School Rally noe du gleder deg til? HQ