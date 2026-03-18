Retro Rewind - Video Store Simulator, et videospill som bringer tilbake nostalgien for videoutleiebutikker er nå tilgjengelig

Videobutikker, nettkafeer, telefonkiosker... Det var mange viktige aspekter av livet for folk som vokste opp på 90-tallet som forsvant over natten. Kanskje snakker jeg som en gammel mann (selv om jeg knapt er 30), men det er sant at yngre generasjoner ikke forstår visse ting som var en del av hverdagen for eldre mennesker. Jeg ser ofte med glede tilbake på den tiden da man kunne gå i en videobutikk og til og med leie videospill, spille dem i helgen og levere dem tilbake på mandag.

Heldigvis er jeg ikke den eneste som savner videobutikker, og Blood Pact Studios har gitt ut Retro Rewind - Video Store Simulator, et videospill der vi kan drive vår egen videobutikk og glede oss over alt det gode og dårlige som følger med, som å leie ut VHS-kassetter og administrere kunder, kreve inn forsinkelsesgebyrer og bøter, og selvfølgelig oppgradere og tilpasse butikken vår. Du kan se traileren nedenfor.

HQ

Hva synes du om spillet? Hvis du har opplevd videobutikkenes gullalder eller bare er nysgjerrig på å lære litt om vår nære fortid, kan dette spillet være noe for deg.