Retro spilldufter lanseres akkurat i tide til jul

Har du alltid drømt om å lukte like pikant som en gammel spillkonsoll fra 1980-tallet? Gratulerer - det britiske selskapet Andrews har produktet for deg. Selv om det kan høres ut som en spøk ved første øyekast, er disse "premiumparfymene" ekte vare, utgitt i et begrenset opplag og inspirert av noen av de mest støvete klassiske maskinene: C64, Spectrum, ZX80 og ZX81.

Hver 100 ml flaske med "fin duft" selges for rundt 30 pund, men dessverre bare i Storbritannia. Duftene varierer i karakter: Spray deg med C64 Pour Homme, og du vil utstråle en kraftig, sofistikert moskus av sitrus, blomster og patchouli. Foretrekker du Spectrum? Forvent livlig bergamott, treaktige noter og en dyp moskus. ZX80 sikter mot en elegant, litt feminin vibe, mens ZX81 lover "aromatisk friskhet" med lær og lavendel.

Tanken på disse retroinspirerte duftene er nok til å gjøre enhver nostalgisk gamer svak i knærne. De kommer i hyllene i Storbritannia akkurat i tide til julerushet - perfekt for old school-nerden i livet ditt. Hvilken duft ville du valgt?