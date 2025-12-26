Retro Studios måtte fortsette Metroid Prime 4 med Bandai Namcos prosjekt som et skjelett

HQ

Nå som støvet har lagt seg etter utgivelsen av Metroid Prime 4: Beyond, er det på tide å forklare hva som gikk riktig, og hva som må endres eller forbedres for seriens fremtid.

Spillet selger "moderat bra" (i hvert fall utenfor Japan), ifølge analytikerdata, men verken fansens respons har vært like enstemmig som med Metroid Dread, og heller ikke kritikerne har vært like velvillige(her er vår). Men vi vet nå at utviklingsveien for Metroid Prime 4: Beyond var en retro (og noen ganger en prøvelse) for Retro Studios, studioet som sist fikk i oppgave å fullføre spillet.

Prosjektet ble født og tilbrakte mange år i utvikling av Bandai Namco, som vi alle vet, men det er først nå at Nintendo-produsent Kensuke Tanabe har gitt et intervju med Famitsu (oversatt fra papir på Famiboards) der han dykker inn i utfordringen de møtte med Beyond. I intervjuet erkjenner han at Retro faktisk aldri laget Metroid Prime 4 fra bunnen av: De måtte til en viss grad følge den opprinnelige modellen til Bandai Namcos versjon, ettersom Nintendo hadde brukt for mye penger på det i to år.

"Prosjektet skiftet utviklingsselskap halvveis, og vi måtte starte det på nytt hos Retro Studios. Retro Studios hadde imidlertid ikke infrastrukturen som skulle til for å utvikle en "Metroid Prime"-tittel, så vi måtte begynne med å bygge det grunnlaget. I tillegg outsourcet vi bakgrunnsmodellene og sceneopprettingen, men bare produksjonen av bakgrunnsdataene krevde mange underleverandører. Det betydde at vi måtte velge ut disse selskapene og administrere dem gjennom hele prosessen. Våre medarbeidere i fremdriftsledelsen var utrolig hjelpsomme med å balansere tidsplan og kvalitet. Vi er svært takknemlige overfor dem. Vi er også takknemlige overfor de mange studiene som har skapt dataene.

Det viktigste vi fokuserte på, var å få de nye medarbeiderne til å forstå produksjonsfilosofien vår. Det tok tid før de forsto at vi ikke bare lagde et spill, men en spilleropplevelse, og spesielt å forstå følelsen av "間" (pause/rom) som er så karakteristisk for Metroid Prime. Til syvende og sist tror jeg de kom til å forstå dette japanske konseptet "間" i seg selv."

Det forklarer hvorfor det er så drastiske toneskift mellom seksjonsdesign og mekanikk i spillet. Men det gir også håp for fremtiden, for hvis Nintendo stoler på Retro Studios igjen for et (hypotetisk) Metroid Prime 5, vil de starte fra en mye mer komfortabel og avansert posisjon nå, med senioransatte og mye større frihet til å bygge spillet fra grunnen av.

Hva synes du om Tanabes ord, og tror du vi noen gang får se Metroid Prime 5 fra Retro Studios?