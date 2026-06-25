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      nyheter
      Dutton Ranch

      Rett etter å ha blitt Paramount+s største lansering noensinne har Dutton Ranch blitt fornyet for en ny sesong

      Kelly Reilly og Cole Hauser vil være tilbake i rollene som Beth og Rip.

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      Selv om serien tilsynelatende har vært gjenstand for en del kontroverser, blant annet at showrunneren ble sparket like før sesong 1 hadde premiere, har Paramount+ hatt stor suksess med Dutton Ranch, oppfølgeren/spin-offen til Yellowstone.

      Helt siden premieren i mai har serien raskt blitt en av strømmetjenestens mest vellykkede satsninger, med den største debut for en originalserie i Paramount+' historie, og den ble også den mest strømmede serien den uken den hadde premiere.

      Nå som vi nærmer oss sesongfinalen 3. juli, har Paramount+ offisielt bekreftet at Dutton Ranch faktisk kommer tilbake med en ny sesong. Vi har foreløpig ikke fått noen informasjon om premiereplaner, men et rimelig anslag er at serien kommer tilbake i 2027, med både Kelly Reilly og Cole Hauser tilbake i hovedrollene som Beth og Rip.

      Dutton Ranch

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