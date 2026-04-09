Retten til reparasjon er vunnet

HQ

I åtte år har en av de mest kritiske forbrukerrettighetssakene i USA blitt utkjempet mellom John Deere på den ene siden og bøndene på den andre. Og bøndene har vunnet.

Kort fortalt ligner det på kampen som iPhone-brukere har hatt når det gjelder skjermreparasjoner, ettersom John Deer har hevdet at maskinene deres er deres åndsverk, og at uavhengige verksteder utgjør en sikkerhetsrisiko, og at reparasjoner og diagnostisering av ødelagte maskiner via enkle programvareløsninger bare kan utføres av John Deere-personell og offisielle autoriserte forhandlere. Samtidig har Federal Trade Commission saksøkt John Deere for ulovlig konkurransebegrensende praksis når det gjelder reparasjoner. Dette har vært en av de største og mest betydningsfulle sakene der store selskaper står mot vanlige brukere.

John Deere har tapt i den føderale domstolen, og domstolene har konstatert at selskapet har tatt overpris på reparasjoner og i realiteten har hatt monopol. Bøndene har blitt tilkjent 99 millioner dollar i erstatning, men enda viktigere er det at John Deere, som er en av de største leverandørene av landbruksmaskiner på markedet, er tvunget til å tilby diagnose- og reparasjonsprogramvare i 10 år, og ikke lenger har lov til å stenge uavhengige verksteder ute fra å få tilgang til obligatoriske systemer og programvare. Ettersom de offisielle servicepunktene lett ligger hundrevis av kilometer unna, og ventetiden på service på stedet betyr tapte avlinger, er dette en enorm seier på lang sikt for amerikanske bønder.